Actualización de las noticias más destacadas durante este viernes 9 de agosto

de Impuestos y Aduanas Nacionales, justo cuando este viernes cerca de un millón 400 mil colombianos tendrían que pagar renta.

Mientras no se descarta un sabotaje al sistema, la Dian anunció que no habrá sanciones ni pago de intereses de mora a contribuyentes por los problemas de servicios electrónicos. No se descarta modificar los plazos de declaraciones de renta como plan de choque.

El representante Iván Cepeda denunció la muerte de su primo, Francisco Javier Cepeda en Cali. Asegura que a su familiar lo encontraron muerto en misteriosas causas y con un maletín con panfletos de ‘Los Rastrojos’.

Este viernes voceros del Gobierno y líderes campesinos se sentarán en el Catatumbo para buscar garantías jurídicas para los manifestantes como parte de los diálogos que buscan poner fin a las protestas.

Un informe de Medicina Legal reveló que 514 mujeres fueron asesinadas en el primer semestre del año.

Nuevo caso de conductor embriagado deja dos personas heridas en Bogotá: Un motociclista que conducía borracho en la zona de la avenida primero de mayo protagonizó el incidente.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que Washington debe aclarar si sus labores de inteligencia en el país fueron más allá de los operativos conjuntos contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

La guerrilla de las Farc aseguró que los diálogos de paz no dependen de la permanencia del presidente Santos en la Casa De Nariño y quien gane las elecciones del próximo año deberá continuar con las negociaciones.

El Consejo de Estado fijó un plazo de seis meses para hacer efectiva la ley de garantías electorales que impide cualquier forma de contratación mientras el presidente o vicepresidente de la República aspiran a un nuevo periodo.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que la obesidad en Colombia ya es un problema de salud pública e incluso dijo que llego el momento de limitar la publicidad de las gaseosas para combatir esa enfermedad.

Este viernes se reanudan las conversaciones entre el Gobierno y la Confederación Nacional de Mineros, para buscar una salida al paro minero en 18 departamentos del país que ya completa 23 días.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará este viernes una rueda de prensa en la que se prevé que aborde asuntos como la Reforma Migratoria, el presunto espionaje de estadounidenses y la actual crisis diplomática con Rusia.

Una persona murió y dos más resultaron heridas en un atentado a bala que se presentó en el centro histórico de Santa Marta.

Colombia aún espera una explicación clara del gobierno de los Estados Unidos por los casos de espionaje en el país denunciados por el extécnico de la CIA Edward Snowden.

La canciller María Ángela Holguín y su homólogo de Venezuela Elías Jaua se reunirán este viernes en el estado de Apure, en el vecino país, para inaugurar las instalaciones de una nueva aduana que funcionará en zona de frontera con Arauca.