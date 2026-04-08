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Blu Radio  / Nación  / Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: se pueden quedar sin estos servicios

Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: se pueden quedar sin estos servicios

Residentes en mora podrían enfrentar restricciones en conjuntos, pero la Corte fijó límites: no se pueden afectar servicios ni derechos básicos.

Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas
Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas
Foto: Alcaldía de Bogotá - Image FX
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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