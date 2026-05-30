Advierten nuevo requisito para trabajadores con incapacidad: empresas tienen permiso según normativa

Los trabajadores que permanecen incapacitados por largos periodos de tiempo ahora deberán cumplir un requisito que nadie veía venir antes de regresar a sus labores. De acuerdo con lo que establece la norma vigente, las empresas podrán solicitar nuevas evaluaciones médicas ocupacionales cuando la incapacidad supere los 30 días calendario.

La medida, que muchos desconocen, se encuentra en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, una norma que regula las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de las historias clínicas relacionadas con el trabajo.

Empresas ahora exigirán exámenes tras incapacidad

Aunque recibir el alta médica es un paso crucial para regresar al trabajo, en algunos casos no es suficiente. La regulación establece que cuando un trabajador ha estado ausente por una incapacidad igual o superior a 30 días, el empleador puede ordenar una evaluación médica ocupacional para su reintegro antes de que la persona retome sus funciones.



La intención del procedimiento es verificar que las condiciones físicas, mentales y ambientales del empleado sean compatibles con lo exigido en el cargo que desempeña. Adicionalmente, busca identificar posibles riesgos que puedan afectar su salud o la de terceros al interior del entorno laboral.

Según MinSalud, estas exigencias deben realizarse antes del regreso efectivo al puesto de trabajo.

Foto: referencia, ImageFX

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Reintegro laboral: debe cumplir nuevos requisitos

Esta normativa define el reintegro laboral como el proceso mediante el cual una persona regresa a desempeñar sus actividades luego de una incapacidad temporal o una ausencia prolongada.

De acuerdo con el estado de salud del trabajador, el proceso puede incluir modificaciones en las funciones, reubicaciones temporales o permanentes e incluso ajustes en las condiciones laborales.

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La evaluación médica ocupacional debe tener una duración mínima de 20 minutos. Si el profesional considera necesarios exámenes complementarios, cada uno requerirá un tiempo adicional estimado de unos 10 minutos.

Ministerio de Salud fija condiciones para regresar al trabajo

Las empresas también podrán solicitar exámenes clínicos y paraclínicos una vez termine la incapacidad médica o incluso antes, si la condición de salud lo exige.

Luego de ello, los resultados serán revisados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que verificará que el concepto médico cumpla con todos los requisitos establecidos.

De acuerdo con ello, se determinarán las recomendaciones, restricciones o ajustes que permitan un retorno seguro a las actividades laborales. La idea de este procedimiento no es impedir el regreso del trabajador, sino garantizar que se reintegre en condiciones adecuadas para su bienestar y el de sus compañeros.