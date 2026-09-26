Advierten por el avance del crimen organizado en Colombia y cuestionan la “paz total” de Petro

La situación de seguridad, el avance del crimen organizado, la defensa de la democracia y la crisis política en Venezuela serán algunos de los temas que se discutirán en la próxima edición del Foro América Libre, que se realizará el 30 de septiembre en Ciudad de México.

Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y una de las organizadoras del encuentro, explicó en entrevista con El Radar que el foro busca reunir a dirigentes y organizaciones que comparten posiciones de centro y centroderecha para analizar los principales desafíos de la región.

“Lo principal es fortalecer la cooperación entre quienes defendemos en la región, en América Latina y el Caribe, los valores democráticos de las Américas”, aseguró Gómez del Campo, quien agregó que el espacio pretende construir una alternativa frente a los proyectos políticos de izquierda que, según su interpretación, han avanzado en distintos países de la región.

La dirigente mexicana sostuvo que uno de los asuntos que genera mayor preocupación entre los participantes es la relación entre seguridad, narcotráfico y crimen organizado. En ese sentido, cuestionó los resultados de varios gobiernos latinoamericanos y mencionó específicamente a Colombia, México, Bolivia y Ecuador.



Al referirse al gobierno del presidente Gustavo Petro y compararlo con las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, Gómez del Campo afirmó que existen similitudes en sus modelos políticos. Sin embargo, señaló que Colombia conserva instituciones que, a su juicio, han permitido contener algunos de los cambios que sí se han producido en México.

México // Foto: AFP

“Colombia está lejos de lo que ha pasado en México, porque yo veo que en Colombia todavía hay institucionalidad, todavía hay un Poder Judicial fuerte, hay un Poder Legislativo fuerte”, sostuvo.

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Seguridad y crimen organizado, entre los temas centrales

Durante la entrevista, Gómez del Campo también se refirió a los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países. Según dijo, una de las principales preocupaciones del Foro América Libre será analizar cómo los grupos criminales han ganado presencia territorial y qué medidas pueden adoptar los gobiernos para enfrentar esta situación.

“¿Y qué es la clave? Pues recuperar primero el control territorial, fortalecer la fuerza pública, enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, a las economías ilegales”, manifestó.

La presidenta de la ODCA también cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, desde su perspectiva, esta terminó favoreciendo a estructuras dedicadas a actividades ilegales. Se trata de una interpretación política expresada por la dirigente durante la entrevista.

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Gómez del Campo también destacó la importancia de la seguridad como una de las prioridades que, según ella, están adquiriendo mayor relevancia en distintos países de América Latina. “Te piden resultados concretos”, afirmó al referirse a las demandas ciudadanas frente a los gobiernos.

El foro abordará además asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la economía de mercado, el Estado de derecho y los derechos humanos. De acuerdo con Gómez del Campo, el objetivo no será únicamente analizar los problemas, sino plantear acciones conjuntas.

“No nada más es ir y exponer con expertos cómo está avanzando el crimen organizado, es ver qué vamos a hacer los que formamos parte de este espacio Foro América Libre”, explicó.

Venezuela y María Corina Machado también estarán en la agenda

Otro de los asuntos que tendrá un espacio importante será la situación política de Venezuela y el caso de María Corina Machado. Gómez del Campo afirmó que desde la ODCA han expresado respaldo a la dirigente venezolana y pidió que pueda regresar a su país.

“Tenemos que levantar la voz, condenarlo de manera unánime como comunidad internacional. Un llamado también a los presidentes de la región, de los diferentes países, para que lo digamos alto y fuerte de entrada, que pueda tener un retorno seguro María Corina Machado a su país”, manifestó.

La dirigente mexicana también aseguró que el Foro América Libre busca respaldar a personas que permanecen detenidas por razones políticas en diferentes países de la región. Dijo que actualmente mantiene su apoyo a tres personas que, según explicó, continúan privadas de la libertad en Cuba.

El encuentro del 30 de septiembre reunirá nuevamente a representantes de distintos países y sectores políticos alrededor de asuntos relacionados con democracia, libertad, seguridad y derechos humanos. Según una columna publicada por la propia Gómez del Campo, esta será la cuarta edición del Foro América Libre, una iniciativa que comenzó en 2023 y que actualmente reúne a líderes, organizaciones y representantes de más de 25 países.

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La jornada también tendrá como uno de sus ejes la discusión sobre los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y la necesidad de fortalecer la cooperación entre los sectores que participan del encuentro.