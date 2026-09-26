En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Papa en Francia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Temblores HOY en Colombia: SGC reportó varios sismos, la mayoría se registraron en Tolima y Chocó

Temblores HOY en Colombia: SGC reportó varios sismos, la mayoría se registraron en Tolima y Chocó

En total, fueron más de cuatro temblores reportados. A continuación, conozca los detalles de cada uno de los sismos registrados durante la jornada.

Mapa de Colombia con un epicentro rojo iluminado al suroccidente y un gráfico de sismograma de color rojo en el lado derecho.
Ilustración gráfica que muestra la ubicación del epicentro de un movimiento telúrico sobre el mapa de Colombia junto a la gráfica de ondas sísmicas.
Recreación con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Este sábado 26 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre varios sismos registrados en diferentes zonas del país durante las primeras horas del día.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el reporte de la entidad, la mayor actividad sísmica se concentró en el departamento del Tolima, seguido por Chocó, donde también se presentaron varios movimientos telúricos. En total, fueron más de cuatro temblores reportados. A continuación, conozca los detalles de cada uno de los sismos registrados durante la jornada.

Últimas noticias

Crimen organizado
Nación

Advierten por el avance del crimen organizado en Colombia y cuestionan la “paz total” de Petro

Alias 'Araña'.
Nación

Alias 'Araña' irá por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos el 28 de septiembre

Temblores HOY en Colombia

  • Chaparral, Tolima: 4:14 p. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad superficial.
  • Istmina, Chocó: 3:46 p. m. — Magnitud 4,0 — Profundidad 46 km.
  • Chaparral, Tolima: 1:33 p. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad superficial.
  • Chaparral, Tolima: 12:48 p. m. — Magnitud 3,4 — Profundidad superficial.
  • Chaparral, Tolima: 12:23 p. m. — Magnitud 3,1 — Profundidad superficial.
  • Chaparral, Tolima: 10:10 a. m. — Magnitud 3,2 — Profundidad superficial.

¿Sismos en Chaparral están relacionados con terremoto del 10 de agosto?

La relación entre los movimientos registrados en Chaparral y el terremoto del 10 de agosto es, por ahora, una hipótesis que está siendo considerada por el Servicio Geológico Colombiano, no una conclusión definitiva.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según Arcila, Chaparral y sectores de los límites del Tolima se encuentran sobre una parte de la placa involucrada en el terremoto del 10 de agosto. Por esa razón, una de las posibilidades que analiza el SGC es que todavía existan cambios en los esfuerzos y presiones dentro de las rocas como consecuencia de aquel evento.

Publicidad

“Podemos estar en presencia de efectos todavía, transferencia de esfuerzos, alteraciones de las rocas que están sobre la placa que subduce, que pues fue donde se ocasionó ese sismo hace 6 semanas”, señaló la directora encargada de Geoamenazas. Al ser consultada directamente sobre si el enjambre sísmico de Chaparral podría tener relación con el terremoto del 10 de agosto, Arcila respondió: “Correcto, lo ponemos en esos términos, podría”.

La experta explicó que después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse cambios en la dinámica de las rocas, así como modificaciones en las presiones que, dependiendo de las condiciones geológicas, pueden tener efectos a distancias importantes del epicentro. No obstante, el SGC también analiza otras explicaciones posibles para la actividad sísmica registrada en el país. Arcila mencionó particularmente los movimientos observados en el departamento del Chocó, cuya relación con el terremoto del 10 de agosto, según explicó, sería una respuesta más inmediata y plausible de asociar con ese evento.

Seguidilla de temblores en Tolima este jueves
Seguidilla de temblores en Tolima.
Foto: SGC

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Publicidad

De acuerdo con el SGC, para entender por qué tiembla tanto en Colombia hay que hablar de placas tectónicas. La superficie terrestre de la Tierra no es una sola pieza sólida, sino que está fragmentada en enormes bloques llamados placas tectónicas que se desplazan constantemente. Ese movimiento es muy lento y casi imperceptible, pero cuando esas placas chocan o se deslizan entre sí, liberan energía acumulada que produce sismos, temblores o terremotos, términos que significan lo mismo.

Bajo el territorio colombiano interactúan tres placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de alta dinámica geológica, es una característica natural de su ubicación.

Por estas razones en Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no lo percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Relacionados

Temblor hoy

Sismo hoy

Servicio Geológico Colombiano - SGC

Chocó

Tolima

Publicidad

Publicidad

Publicidad