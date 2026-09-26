Temblores HOY en Colombia: SGC reportó varios sismos, la mayoría se registraron en Tolima y Chocó

Este sábado 26 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre varios sismos registrados en diferentes zonas del país durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte de la entidad, la mayor actividad sísmica se concentró en el departamento del Tolima, seguido por Chocó, donde también se presentaron varios movimientos telúricos. En total, fueron más de cuatro temblores reportados. A continuación, conozca los detalles de cada uno de los sismos registrados durante la jornada.

Temblores HOY en Colombia

Chaparral, Tolima : 4:14 p. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad superficial.

: 4:14 p. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad superficial. Istmina, Chocó : 3:46 p. m. — Magnitud 4,0 — Profundidad 46 km.

: 3:46 p. m. — Magnitud 4,0 — Profundidad 46 km. Chaparral, Tolima : 1:33 p. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad superficial.

: 1:33 p. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad superficial. Chaparral, Tolima : 12:48 p. m. — Magnitud 3,4 — Profundidad superficial.

: 12:48 p. m. — Magnitud 3,4 — Profundidad superficial. Chaparral, Tolima : 12:23 p. m. — Magnitud 3,1 — Profundidad superficial.

: 12:23 p. m. — Magnitud 3,1 — Profundidad superficial. Chaparral, Tolima: 10:10 a. m. — Magnitud 3,2 — Profundidad superficial.

¿Sismos en Chaparral están relacionados con terremoto del 10 de agosto?

La relación entre los movimientos registrados en Chaparral y el terremoto del 10 de agosto es, por ahora, una hipótesis que está siendo considerada por el Servicio Geológico Colombiano, no una conclusión definitiva.

Según Arcila, Chaparral y sectores de los límites del Tolima se encuentran sobre una parte de la placa involucrada en el terremoto del 10 de agosto. Por esa razón, una de las posibilidades que analiza el SGC es que todavía existan cambios en los esfuerzos y presiones dentro de las rocas como consecuencia de aquel evento.

Publicidad

“Podemos estar en presencia de efectos todavía, transferencia de esfuerzos, alteraciones de las rocas que están sobre la placa que subduce, que pues fue donde se ocasionó ese sismo hace 6 semanas”, señaló la directora encargada de Geoamenazas. Al ser consultada directamente sobre si el enjambre sísmico de Chaparral podría tener relación con el terremoto del 10 de agosto, Arcila respondió: “Correcto, lo ponemos en esos términos, podría”.

La experta explicó que después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse cambios en la dinámica de las rocas, así como modificaciones en las presiones que, dependiendo de las condiciones geológicas, pueden tener efectos a distancias importantes del epicentro. No obstante, el SGC también analiza otras explicaciones posibles para la actividad sísmica registrada en el país. Arcila mencionó particularmente los movimientos observados en el departamento del Chocó, cuya relación con el terremoto del 10 de agosto, según explicó, sería una respuesta más inmediata y plausible de asociar con ese evento.

Seguidilla de temblores en Tolima. Foto: SGC

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Publicidad

De acuerdo con el SGC, para entender por qué tiembla tanto en Colombia hay que hablar de placas tectónicas. La superficie terrestre de la Tierra no es una sola pieza sólida, sino que está fragmentada en enormes bloques llamados placas tectónicas que se desplazan constantemente. Ese movimiento es muy lento y casi imperceptible, pero cuando esas placas chocan o se deslizan entre sí, liberan energía acumulada que produce sismos, temblores o terremotos, términos que significan lo mismo.

Bajo el territorio colombiano interactúan tres placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de alta dinámica geológica, es una característica natural de su ubicación.

Por estas razones en Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no lo percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

