¡Al estilo de Rápidos y furiosos! Abuelita es captada en plena vía adelantando vehículos de carga

Una adulta mayor fue captada mientras adelantaba varios vehículos de carga pesada en una carretera de Santander. La mujer se movilizaba en un vehículo eléctrico de tres ruedas y no llevaba casco, según las imágenes difundidas en redes sociales.

La escena llamó la atención por la maniobra que realizó en una vía donde transitaban camiones de gran tamaño. En la grabación se observa cómo la mujer acelera para superar a los vehículos, incluso cuando se aproxima a una curva cerrada.

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El video ha generado todo tipo de comentarios por el riesgo que implica realizar este tipo de adelantamientos en una carretera compartida con vehículos de carga.

¿Qué muestra el video de la adulta mayor que adelanta camiones?

En las imágenes se aprecia a la mujer conduciendo un vehículo eléctrico de tres ruedas mientras avanza por la carretera. Durante el recorrido, decide adelantar a varios camiones y acelera para completar la maniobra antes de llegar a una curva.

El tamaño de los vehículos de carga y las características del tramo hacen que la escena destaque por la exposición al peligro. Además, la mujer circulaba sin casco, de acuerdo con lo que se observa en la grabación. La publicación no precisa el punto exacto de la vía del departamento de Santander donde ocurrió el episodio.

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La imagen también llamó la atención por lo peligroso de decidir realizar adelantamientos cerca de una curva, esto debido a las limitaciones de visibilidad que pueden impedir que los conductores identifiquen a tiempo otros vehículos que circulan en sentido contrario.

La diferencia de tamaño entre estos vehículos también hace que una situación inesperada pueda representar un riesgo para quien conduce el vehículo más pequeño. La ausencia de casco que se aprecia en las imágenes añade otro elemento de preocupación ante una eventual caída o colisión.

#INCREÍBLE 😶 Una mujer adulta mayor fue captada en video cometiendo una peligrosa maniobra tras adelantar vehículos de carga pesada a bordo de una silla de ruedas eléctrica en plena carretera; aunque se desconocen la fecha y el lugar exacto del hecho, las imágenes causan asombro pic.twitter.com/JJLP9Lh0l4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 24, 2026

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Aunque la grabación permite observar la maniobra, no ofrece detalles suficientes para establecer las condiciones completas de la vía ni determinar si se presentó alguna infracción. Por ello, no es posible precisar las circunstancias exactas del episodio más allá de lo registrado en el video.