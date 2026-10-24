En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba Casanare
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¡Al estilo de Rápidos y furiosos! Abuelita es captada en plena vía adelantando vehículos de carga

¡Al estilo de Rápidos y furiosos! Abuelita es captada en plena vía adelantando vehículos de carga

La mujer fue captada mientras superaba varios vehículos de carga en una vía de Santander, una maniobra que llamó la atención por el riesgo que representaba.

Abuelita adelanta camiones en una carretera.
Abuelita adelanta camiones en una carretera. Captura de pantalla de video de redes sociales. Nitidez de la imagen mejorada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Una adulta mayor fue captada mientras adelantaba varios vehículos de carga pesada en una carretera de Santander. La mujer se movilizaba en un vehículo eléctrico de tres ruedas y no llevaba casco, según las imágenes difundidas en redes sociales.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La escena llamó la atención por la maniobra que realizó en una vía donde transitaban camiones de gran tamaño. En la grabación se observa cómo la mujer acelera para superar a los vehículos, incluso cuando se aproxima a una curva cerrada.

Últimas noticias

Ricardo Arias Macías, nuevo consejero presidencial para los Derechos Humanos.
Nación

Ricardo Arias Macías, designado consejero presidencial para los Derechos Humanos

Biblioteca Nacional de Colombia.
Nación

Cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional alertan riesgos para políticas de lectura y patrimonio

Publicidad

El video ha generado todo tipo de comentarios por el riesgo que implica realizar este tipo de adelantamientos en una carretera compartida con vehículos de carga.

¿Qué muestra el video de la adulta mayor que adelanta camiones?

En las imágenes se aprecia a la mujer conduciendo un vehículo eléctrico de tres ruedas mientras avanza por la carretera. Durante el recorrido, decide adelantar a varios camiones y acelera para completar la maniobra antes de llegar a una curva.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El tamaño de los vehículos de carga y las características del tramo hacen que la escena destaque por la exposición al peligro. Además, la mujer circulaba sin casco, de acuerdo con lo que se observa en la grabación. La publicación no precisa el punto exacto de la vía del departamento de Santander donde ocurrió el episodio.

Publicidad

La imagen también llamó la atención por lo peligroso de decidir realizar adelantamientos cerca de una curva, esto debido a las limitaciones de visibilidad que pueden impedir que los conductores identifiquen a tiempo otros vehículos que circulan en sentido contrario.

La diferencia de tamaño entre estos vehículos también hace que una situación inesperada pueda representar un riesgo para quien conduce el vehículo más pequeño. La ausencia de casco que se aprecia en las imágenes añade otro elemento de preocupación ante una eventual caída o colisión.

Publicidad

Aunque la grabación permite observar la maniobra, no ofrece detalles suficientes para establecer las condiciones completas de la vía ni determinar si se presentó alguna infracción. Por ello, no es posible precisar las circunstancias exactas del episodio más allá de lo registrado en el video.

Relacionados

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad