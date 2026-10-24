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Blu Radio  / Nación  / Ricardo Arias Macías, designado consejero presidencial para los Derechos Humanos

Ricardo Arias Macías, designado consejero presidencial para los Derechos Humanos

El profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales ha ocupado cargos de asesoría en entidades del Estado. Su hoja de vida ya fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia, un paso previo al nombramiento oficial.

Ricardo Arias Macías, nuevo consejero presidencial para los Derechos Humanos.
Ricardo Arias Macías, nuevo consejero presidencial para los Derechos Humanos. Foto X: @Arias_Ricardo
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Fue publicada la hoja de vida de Ricardo Arias Macías en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, para ser el consejero presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

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Arias Macías es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo y un posgrado en Gobierno y Políticas Públicas.

Hoja de vida de Ricardo Arias Macias publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia.

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Fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Colombia Justa Libres. También se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la Nación durante la gestión del ahora embajador y designado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Su trayectoria en el sector público incluye el cargo de secretario de despacho de la Vicepresidencia de la República durante la administración de Angelino Garzón, así como labores de asesoría en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Además, Arias Macías trabajó en la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Carlos Camargo, actual magistrado de la Corte Constitucional, y en el Ministerio del Interior cuando Nancy Patricia Gutiérrez estuvo al frente de esa cartera, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

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