Al menos 4 millones de vehículos se han movilizado en este puente festivo

La Policía Nacional de Colombia reportó un balance positivo en las carreteras del país, pues hasta el momento se han movilizado más de 3 millones de vehículos en pasos peaje y se espera que durante la jornada transite cerca de un millón adicional. Solo en Bogotá han circulado más de 513.000 automotores, mientras que en Cundinamarca la cifra asciende a 855.000 vehículos.

En materia de control, la Dirección de Tránsito y Transporte practicó 2.906 pruebas de embriaguez, de las cuales únicamente 9 resultaron positivas, lo que refleja un mayor nivel de responsabilidad entre los conductores.

Asimismo, las autoridades impusieron 5.198 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito, reiterando el llamado a respetar la señalización, portar la documentación al día y adoptar medidas de autocuidado.

El teniente coronel Andrés Vaca Camacho destacó que el trabajo articulado entre las autoridades y el comportamiento responsable de los ciudadanos permitió mantener un balance positivo en las vías del país.



“Gracias al trabajo articulado entre nuestras autoridades y el comportamiento responsable de la mayoría de los actores viales, hemos logrado un positivo balance de movilidad durante este puente festivo. Continuaremos desarrollando la estrategia ‘No más excusas en la vía’, enfocada en salvar vidas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, aseguró.

En el marco del Plan Retorno, también fue habilitado el contraflujo entre Melgar y Boquerón para facilitar el regreso hacia Bogotá, mientras la movilidad avanza con normalidad en el resto del corredor vial.