"Al presidente hay que pedirle sosiego": ‘Santrich’ tras posesión en Cámara

Luego de que ‘Jesús Santrich’ tomara posesión como representante a la Cámara, se pronunció sobre las investigaciones en su contra.

“Es un supuesto negado y si la justicia colombiana funciona en derecho sé que vamos a lograr una victoria más y quienes han hecho los montajes son los que van a tener que responder", dijo el exguerrillero.

También, se refirió a las declaraciones del presidente Iván Duque en las que se pronuncia sobre la imposibilidad de que ‘Santrich’ pueda asumir su curul en la Cámara de Representantes.

"Al presidente hay que pedirle sosiego, hay que pedirle que actúe como mandatario de todos dando las garantías y que también tome en cuenta algo que se llama presunción de inocencia, me parece que él no debe prejuzgar, no debe hacer juicios en paralelo y dejar que las cortes actúen", sostuvo.

Durante su recorrido por la Corte Suprema de Justicia, el ahora representante ‘Jesús Santrich’ entregó los poderes a sus abogados para que lo represente en los casos que corresponda.

“No llevo ni una hora de haberme posesionado y no creo que en una hora haya cometido alguna falta que sea competencia del procurador, yo creo que al señor le hace falta estudiar un poco más el derecho”, le respondió ‘Santrich’ al procurador Fernando Carrillo.

Sobre su supuesta participación en negocios de narcotráfico y su relación con Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, insistió en que se trata de un montaje y que “los responsables tendrán que responder”.

‘Jesús Santrich’ señaló que en los próximos días tiene pensado radicar varios proyectos de ley. “Todos los que tengan que ver con la defensa del Acuerdo de Paz, los que tengan que ver con personas discapacitadas, las que no tengan pensión, por las que no tienen trabajo, es decir, por los que no tienen trabajo”.

‘Santrich’ no había podido tomar posesión de su curul en la Cámara de Representantes debido a su detención, la cual se produjo en el 2018 por su supuesta relación con el narcotráfico después de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón.