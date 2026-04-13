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Blu Radio  / Nación  / Alcaldes que alteran el orden público salen de su cargo: Petro sobre bloqueos por avalúo catastral

Alcaldes que alteran el orden público salen de su cargo: Petro sobre bloqueos por avalúo catastral

El presidente Gustavo Petro también pidió desbloquear las vías, advirtiendo que de lo contrario tomará medidas.

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