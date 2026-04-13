Alcaldes que alteran el orden público salen de su cargo: Petro sobre bloqueos por avalúo catastral

El presidente Gustavo Petro se refirió a los bloqueos que hay en algunas zonas del país debido a las manifestaciones por algunas inconformidades con el aumento en el avalúo catastral. En una primera medida, Petro aseguró que el aumento del impuesto lo determinan los alcaldes y concejos municipales.

"Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora, no se necesita más y se hace en 15 días. El Gobierno nacional no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares. No lo permito porque hoy la prioridad, en tiempos de guerra en Irán y Medio Oriente, es la comida en Colombia", señaló el presidente Petro.

En el mismo sentido, el mandatario pidió desbloquear las vías, pues, de lo contrario, tomará medidas para garantizar la movilidad en el país.

"Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse; si no, actuaré como ordena la ley. Hay prioridades y la solución del avalúo catastral no está en la nación sino en los municipios. Deben hacer pactos municipales por el predial: pagan poco los pobres, pagan mucho los ricos en el acuerdo municipal", agregó Petro.



En el mismo sentido, Petro le hizo una fuerte advertencia a los alcaldes de algunas zonas del país.

"Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. No sacaré los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes, como servidores públicos, me responden", advirtió el mandatario.