Alejandro Eder se va de Agencia de Reintegración para asesorar en proceso de paz

Alejandro Eder confirmó que renuncia a la dirección de la Agencia Colombiana para la Reintegración debido a que “ya cumplió un ciclo después 8 años de trabajo en la agencia” y que por ahora no tiene aspiración a algún cargo de elección popular.

“En ese tiempo tuve la oportunidad de ver toda la evolución de esa política (…) creo que en este momento la reintegración en Colombia está en su punto más alto, en el sentido de que tenemos una política reconocida a nivel mundial como la vanguardia de este tipo de procesos (reintegración de combatientes)”, expresó el especialista en políticas de Seguridad Internacional y Resolución de conflictos.

Pese a que no tiene intención de postularse a algún cargo regional, Eder manifestó que deben mantenerse todas las posibilidades abiertas. “El señor presidente me pidió que me enfocara más en asesorar a Humberto de La Calle y al equipo negociador en el punto que se aproxima en La Habana. Lo principal para mí en este momento es descansar y seguir aportando a la paz de Colombia”.

“Estoy enfocado en descansar, en apoyar al presidente y al doctor Humberto de La Calle en lo que ellos puedan necesitar. Seguiré como un asesor externo al proceso de paz por si puedo aportar alguna cosa en el punto sobre fin del conflicto; tengo experiencia en el proceso de desarme y reintegración”, expresó.

“No estoy haciendo política, simplemente no he tomado ninguna decisión de lo que haré a futuro”, agregó.

Por último, entregó un balance de las desmovilizaciones que se han registrado en los últimos 11 años. “Desde el 2003, año en que inició esta política, se desmovilizaron 56 mil personas, de allí provienen exintegrantes de las AUC y las guerrillas. En los últimos años se han desmovilizado entre 4 y 5 personas a diario, pero este año parece indicar que han aumentado las desmovilizaciones, lo cual es muy positivo para buscar la paz”, puntualizó.