Alejandro Ocampo cuestiona la posesión de De La Espriella en Cali: "Es una afrenta política"

El senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, confirmó que esa colectividad no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en Cali. El congresista aseguró que la decisión responde a desacuerdos con el cambio de sede, la forma en que se ha manejado el acto y los cuestionamientos que mantiene su partido sobre la elección presidencial.

Durante una entrevista en Recap Blue, Ocampo sostuvo que el inicio del nuevo gobierno está marcado por decisiones que, a su juicio, generan confrontación en lugar de promover la unidad. "La posesión en Cali es una afrenta política", afirmó, al explicar que considera que el evento busca enviar un mensaje de provocación hacia los sectores que respaldaron al Pacto Histórico.

¿Por qué Alejandro Ocampo dice que la posesión en Cali es una "afrenta política"?

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: EFE.

El senador señaló que el traslado de la posesión a Cali no responde a una decisión institucional, sino a una estrategia política. "Él lo hace porque allá hay un simbolismo... lo hace para provocarlos y para que salgan personas en contra, para que haya manifestaciones, para generar un caos", dijo.

Según Ocampo, el presidente electo ha mantenido una narrativa de confrontación desde antes de asumir el cargo. "Creo que arranca mal un presidente de esa manera", aseguró, al cuestionar que continúen las discusiones sobre el lugar de la posesión mientras el país enfrenta otros problemas.

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El congresista también reiteró que la bancada del Pacto Histórico no participará en la ceremonia porque considera que existen cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección presidencial, aunque reconoció que la legalidad del proceso será discutida en los tribunales.

Pacto Histórico tendrá un ecento simultáneo

Ocampo anunció que los integrantes de su partido realizarán un acto político en Barranquilla, encabezado por Iván Cepeda, con el propósito de reunirse con sus simpatizantes y enviar un mensaje de respaldo a quienes apoyaron ese proyecto político.

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"Nosotros vamos a estar en Barranquilla con Iván Cepeda", afirmó el senador, quien agregó que la instrucción a sus seguidores ha sido evitar cualquier confrontación durante la jornada. "Le hemos dicho a la gente, no se dejen provocar, no caigan en el juego de Abelardo", expresó.

En la parte final de la entrevista, Ocampo insistió en que el nuevo gobierno debería concentrarse en presentar soluciones para los problemas del país. "Los problemas del país, ¿para cuándo?", cuestionó, al asegurar que el debate público no debería centrarse en los actos simbólicos, sino en las políticas que se implementarán durante los próximos cuatro años.