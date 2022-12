Alejandro Palacio recoge pruebas sobre amenazas de muerte en su contra

aseguró que está recopilando toda la información necesaria para acercarse a las autoridades a denunciar oficialmente que, en medio de las manifestaciones de los universitarios, ha recibido más de cuatro amenazas que atentan contra su vida.En diálogo con BLU Radio,

Palacio explicó que por la gravedad de las amenazas que ha recibido, decidió hacerlas públicas.

Toda mi solidaridad a @AlejoPalacioRes: un excelente líder estudiantil que ha rechazado la violencia en todas sus formas, y que ahora está recibiendo amenazas: #YoTambienSoyAlejoPalacio https://t.co/JYM6VtGR8l — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 10, 2018

Desde el miércoles 10 de octubre está recibiendo amenazas por redes sociales,“Más que todo son las advertencias que me dicen que me cuide, que me tengo que ir de la marcha, y me tengo que retirar del movimiento. Son personas encapuchadas en medio de las movilizaciones. No tengo certeza de quiénes son.aseguró.Luego de conocerse la denuncia, en redes sociales se desataron los mensajes de apoyo con el hashtag #YoTambienSoyAlejoPalacio.Además,

La gran mayoría de estudiantes respaldan a Palacio y hacen un llamado a las autoridades para que se identifique a los responsables de las intimidaciones.