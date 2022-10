Álvaro Uribe nunca ha sido enemigo del proceso de paz: Luis Carlos Restrepo

Tras haber salido hace dos años y medio del país y permanecer en el exilio habló por primera vez y para BLU Radio Luis Carlos Restrepo , comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe.

Pese a que el expresidente Uribe intentó iniciar diálogos con las Farc y ahora critica la negociación del actual Gobierno, Restrepo aseguró que en abril de 2013 envió una carta pública a los precandidatos del Centro Democrático en donde les decía que sería un gran gesto que dijeran que continuarían con el proceso de paz en caso de quedar elegidos. ( Vea también: “Hay que continuar con el actual proceso de paz”: Luis Carlos Restrepo ).

“Lamentablemente no hubo ambiente para eso y el mismo Gobierno se encargó de dañarlo. El presidente Santos dijo que eso estaba tan bueno que la extrema derecha estaba reculando y el señor Luis Eduardo Garzón empezó a lanzar sátiras (…) en el Centro Democrático tampoco tuve acogida, solo tuve acogida del presidente Uribe”, manifestó el exiliado. ( Escuche: Siendo MinDefensa, Santos pidió a ELN dialogar con él y no conmigo: Restrepo ).

“El esfuerzo que se ha hecho por construir un proceso de paz no se puede echar para atrás, hay que sostenerlo. El debate del expresidente Uribe está en la manera en cómo se está dando el proceso. Él (Uribe) nunca ha sido enemigo del proceso, ni cuando estuvo en el Gobierno porque me tuvo a mí de Comisionado ni ahora. La queja de Uribe es que siguen las acciones violentas y reclutamiento de menores. Soy de la opinión de que ese proceso se debe continuar, pero debe exigírsele a las Farc que paren de matar”, agregó. (Vea también: “Fiscalía ofreció beneficios para falsos desmovilizados": Luis C. Restrepo ).

Al preguntarle por las afirmaciones de Uribe en contra de Santos, Restrepo aclaró que ellos plantearon un proceso de paz con cese de hostilidades previas.

“Colombia ha optado por construir un camino de paz, pero eso no quiere decir que la paz esté ganada. El proceso con las Farc tiene unos riesgos enormes, se dice que se ha avanzado mucho, el problema es que falta mucho”, puntualizó. ( Lea también: No estoy en la clandestinidad, desde 2012 tengo asilo político: Luis C. Restrepo ).

