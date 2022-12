Apoyé a Santos, esa es la mayor vergüenza que me da: Uribe

El senador Álvaro Uribe Vélez habló sobre su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, investigado por varios casos de corrupción.



Uribe aceptó que en el pasado sí le entregó todo su apoyo político a Lyons, pero porque en ese momento no se conocía de ningún caso de corrupción que lo involucrara.



Incluso, aseguró en medio de risas que lo que sí lo avergüenza es haber apoyado al actual presidente, Juan Manuel Santos.



“Yo lo apoyé (a Alejandro Lyons), era un joven que parecía muy destacado y apoyé a Santos, esa es la mayor vergüenza que me da, porque es que Alejandro Lyons es un hombre de 30-35 años, Santos es viejo, un poquito más que yo, el que daba el mal ejemplo es Santos”, manifestó Uribe.



“A mí me dijeron: este muchacho es un magnífico estudiante, tiene 30 años, puede ser un gran prospecto para la Gobernación de Córdoba, lo escogió el Partido de la U”, añadió.



Sin embargo, advirtió que el que le dio mal ejemplo “al joven Lyons” fue el Gobierno de Juan Manuel Santos. “Si le preguntan a Alejandro Lyons, yo creo que él de mi persona no recibió mal ejemplo, de este Gobierno sí. Este Gobierno hizo pensar que todo se resolvía con plata, fuera buena o mala”, agregó el expresidente.



Finalmente, dijo que Santos, siendo el “viejo” de la política, fue el que le dio mal ejemplo. “Castigar la corrupción en cabeza de los pollos, y no castigarla en los gallos viejos que han dado mal ejemplo es muy grave, sí, yo lo apoyé, pero no le di mal ejemplo a Lyons”, finalizó.



