Aprendí la lección: Santos, decidido a llevar nuevo acuerdo de paz al Congreso

El presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles estar determinado a llevar al Congreso el nuevo acuerdo de paz con las Farc para implementarlo lo más pronto posible, reconociendo que aprendió la lección sobre un plebiscito.



"Estoy determinado a mantener esta paz y llevar este acuerdo a través del Congreso y hacer que este acuerdo se implemente lo más pronto posible", dijo Santos durante una cena en Washington.



"El presidente de Colombia tiene el poder constitucional de firmar tratados de paz y presentárselos al Congreso. Pero yo pensé que era lo correcto. Aprendí mi lección. Uno nunca sabe cómo en donde terminan algunos votos", agregó.



"Le dejaré a mi sucesor un país en paz", prometió Santos, flamante Premio Nobel de la Paz, que debe gobernar hasta 2018.



Al ser galardonado con el premio de Liderazgo para las Américas del Diálogo Interamericano, un centro de análisis, el mandatario reflexionó sobre el proceso de paz colombiano y el rechazo, en un plebiscito el 2 de octubre, del primer acuerdo con la guerrilla, firmado el 26 de septiembre.



"El 2 de octubre puse el acuerdo que habíamos firmado con las Farc después de seis años de negociaciones a un voto (...). No estaba obligado pero creí que era lo correcto", dijo Santos durante la gala en el hotel Four Seasons de la capital estadounidense.



"Aprendí mi lección", afirmó, desatando carcajadas.



"Nunca lo olvidaré, estaba en shock. Nunca imaginé que íbamos a perder", añadió.



El resultado ajustado del plebiscito polarizó al país, pero, dijo el presidente, la coyuntura podría ser una "bendición escondida" para ampliar la base de apoyo a un acuerdo que acabe con más de medio siglo de conflicto armado en Colombia.



Los delegados del Gobierno y la guerrilla empezaron a construir este nuevo acuerdo en Cuba, sede de las conversaciones iniciadas en 2012, y el sábado anunciaron que habían alcanzado un nuevo convenio, producto de analizar y revisar cientos de propuestas de sectores que promovieron el NO al acuerdo.



Los opositores critican principalmente lo que consideran "impunidad total" para los guerrilleros responsables de delitos atroces, así como que tengan elegibilidad política.



"Creo que es un mucho mejor acuerdo", dijo Santos.



El presidente está en Estados Unidos para realizarse este jueves exámenes médicos de urgencia, tras recibir resultados anormales en pruebas de control luego del cáncer de próstata del que fue operado en 2012.



Pero durante la jornada también se reunirá con congresistas republicanos y demócratas.



En la noche asistirá a una cena en la embajada de Colombia en honor al vicepresidente estadounidense, Joseph Biden.