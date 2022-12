Aprobado en tercer debate el proyecto de ley de regalías

“Ganan los municipios más pobres, se duplica la distribución para los municipios productores y no productores. Son 9.5 billones de pesos y trae un artículo importante de reactivación económica”, señaló el representante Nicolás Echeverry.

Se entregará el 7% para la implementación de la paz y un 10% para el medio ambiente y la innovación.

“Es un proyecto que se ajustó a la descentralización, elimina tramitología de 1027 OCAD o mesas de trabajo para aprobar los proyectos cuando pasamos solo a 8 OCAD”, señaló Nicolás Echeverry.

La plenaria de la Cámara aprobó en los 320 artículos que tiene que el 34% de las regalías irá a proyectos regionales; 15% para los municipios más necesitados del país y el 1% para la lucha contra la deforestación.

La buena noticia en medio del debate es que una parte de las regalías llegará a las universidades públicas luego de ser aprobado por unanimidad una proposición.

“Las entidades territoriales que hayan creado instituciones de educación superior públicas destine un porcentaje mínimo del 5% de las asignaciones directas para beneficiar estas universidades de carácter departamental, y de no existir estas universidades departamentales que llegue a las de carácter nacional”, expresó el representante César Ortiz.

Uno de los artículos más polémicos y que fue aprobado por la plenaria de la Cámara es el que permitiría el fracking, según dijo el representante Juan Carlos Lozada.

“Lo que sucedió es una vergüenza, no solo se esta permitiendo abiertamente en contravía de lo que ha dicho el Consejo de Estado que todavía mantiene las medidas cautelares contra el fracking, sino que además se está haciendo fracking con rebaja”, señaló el representante liberal.

Sin embargo, esto fue desmentido por el Centro Democrático.

“Absolutamente falso, el fracking no está permitido en Colombia. Esta autorizado unos yacimientos no convencionales y esta autorizado unos pilotos de fracturamiento hidráulico para yacimientos no convencionales por la ley de Plan Nacional de Desarrollo. En el momento, hay cuatro pilotos autorizados por el Consejo de Estado y por la comisión de expertos”, señaló el representante Gabriel Vallejo.

El proyecto de ley inició su discusión en la plenaria del Senado y debe ser aprobado antes de este domingo 30 de agosto.