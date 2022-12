Aprobado informe de la ponencia de Reforma Tributada apoyada por el Gobierno

Este martes comenzó el primer debate de la Reforma Tributaria en Comisiones Conjuntas en el Congreso.

La orden del día inicio con la presentación de las 3 ponencias principales para luego analizar y votar punto por punto.

El Senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf aseguró en la presentación de su ponencia que de sus 67 modificaciones fueron incluidas 25, como el impuesto a las bolsas plásticas, que las iglesias no serán contribuyentes sino declarantes; pero criticó otros puntos cómo que el IVA aumente al 19% y que no se haya incluido el impuesto a las bebidas azucaradas.

"Dentro lo incluido no nos vamos con las manos vacías, está bien que no se incluya el impuesto a los periódicos que iba a terminar acabándolos, cabe destacar también el impuesto a las bolsas. ¿Con qué no quedo conforme? Con el IVA del 19%, yo soy partidario del IVA del 16%, tampoco se incorporó el impuesto de renta a las altas pensiones y se eliminó el impuesto a las bebidas azucaradas que aprobaba más del 70% de colombianos, es popular y saludable", afirmó Navarro Wolf.

Luego de que el Senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf presentara el informe de su ponencia y este fuera negado, el Centro Democrático en cabeza del Senador Fernando Araujo presentó la segunda propuesta sometida a votación en este primer debate sobre la Reforma Tributaria.

El congresista afirmó que de su colectividad no fueron incluidas casi ninguna de las modificaciones a excepción de que las iglesias sean declarantes y no contribuyentes.

"No corresponde a la realidad de Colombia aplicarle a todas las fundaciones e iglesias un mecanismo de contribución como si estuvieran prestándose para evadir", afirmó el Senado Fernando Araujo.

El informe de ponencia del Centro Democrático fue negado con 19 votos en contra y 3 a favor y seguido, la ponencia mayoritaria, apoyada por el Gobierno fue presentada.

Después de más de hora y media de presentación, fue aprobado el tercer informe de ponencia presentada en el primer debate de la Reforma Tributaria.

El Representante Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, fue quien hizo la presentación asegurando que este texto no perjudicará a los asalariados.

"Era o dejar que, a los asalariados, a las personas directamente les tocaran su sueldo, o dejar que un impuesto como el IVA fuera más extendido y el ideal es sostener el aumento del IVA con tal de que se alivie y no se le cobre ni un impuesto más a los asalariados en Colombia", afirmó Chacón.

Con 20 votos a favor y 2 encontrar la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó el informe de esta ponencia que cuenta con el apoyo del Gobierno y será ahora analizada y discutida artículo por artículo.