Asesinan en Honda a hijo de concejal de Guaduas dentro de un establecimiento

Un hecho de violencia se registró este sábado en Honda, donde un joven fue asesinado a tiros al interior de un establecimiento abierto al público, ubicado en un segundo piso

La víctima fue identificada como Juan Diego Moreno Urbina, conocido entre sus amigos como ‘Pateyo’, hijo del concejal del partido Cambio Radical en el municipio de Guaduas, departamento de Cundinamarca, Juan Carlos Moreno.

De acuerdo con la información preliminar, el joven recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Arma de fuego. Foto: Referencia AFP

Moreno Urbina era estudiante de Tecnología en Gestión Ambiental en Coreducación. Su muerte ha generado consternación tanto en su municipio como en la comunidad educativa.



La Alcaldía de Guaduas expresó su solidaridad con la familia a través de un mensaje oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento del joven y envió condolencias al concejal, sus familiares y allegados, acompañándolos en este difícil momento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.