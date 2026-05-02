En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Iván Ospina
'Papá Pitufo'
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asesinan en Honda a hijo de concejal de Guaduas dentro de un establecimiento

Asesinan en Honda a hijo de concejal de Guaduas dentro de un establecimiento

El joven, estudiante de Gestión Ambiental, murió tras recibir varios disparos; uno en la cabeza.

Asesinan en Honda a hijo de concejal de Guaduas dentro de un establecimiento
Asesinan en Honda a hijo de concejal de Guaduas dentro de un establecimiento
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

Un hecho de violencia se registró este sábado en Honda, donde un joven fue asesinado a tiros al interior de un establecimiento abierto al público, ubicado en un segundo piso

La víctima fue identificada como Juan Diego Moreno Urbina, conocido entre sus amigos como ‘Pateyo’, hijo del concejal del partido Cambio Radical en el municipio de Guaduas, departamento de Cundinamarca, Juan Carlos Moreno.

De acuerdo con la información preliminar, el joven recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

FOTO PISTOLA - CREDITO AFP.jpeg
Arma de fuego.
Foto: Referencia AFP

Moreno Urbina era estudiante de Tecnología en Gestión Ambiental en Coreducación. Su muerte ha generado consternación tanto en su municipio como en la comunidad educativa.

La Alcaldía de Guaduas expresó su solidaridad con la familia a través de un mensaje oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento del joven y envió condolencias al concejal, sus familiares y allegados, acompañándolos en este difícil momento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Guaduas

Homicidios

Honda

Publicidad

Publicidad

Publicidad