Así están las vías del país para este puente festivo

El Invias entregó el más reciente reporte de las carreteras del país, de cara a este puente festivo, donde se espera una enorme movilización de viajeros.



El instituto reporta que la vía que comunica a Suaza con Florencia, en el departamento del Caquetá, presenta cierre total indefinido por pérdida de la banca a causa de las lluvias.



Otra vía afectada por este mismo fenómeno es la transversal del Libertador, en Cauca, en donde hay paso restringido (Lea también: Los dispositivos de las autoridades para garantizar movilidad en plan éxodo )



Por su parte, el director de la Policía de Tránsito a nivel nacional, coronel Juan Francisco Peláez, manifestó que los sectores con restricciones se registran en Alto de Canecas, en la vía Bogotá – Girardot; en la vía Santander, sector de Ubaté - Puente Nacional y en el sector de Puerto Rico, Caquetá, y Florencia.

Peláez se refirió además a las restricciones de movilización para los vehículos de carga pesada.

“Hoy desde las 4 p.m. hasta las 12 de la noche, mañana desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m., el domingo no tenemos restricción y el día lunes de 9 a.m. a 12 p.m.”, dijo.

Serán más de 20 mil los efectivos de la Policía y del Ejército que estarán desplegados en todas la carreteras a nivel nacional para garantizar la seguridad de todos los viajeros.