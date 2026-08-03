Así quedó conformado el gabinete de Abelardo De La Espriella: estos son sus 18 ministros

El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó los 18 ministros que integrarán su gabinete. Los nombramientos comenzaron el 26 de junio con Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior y finalizaron el 2 de agosto con Claudia Benavides Salazar en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Lista de ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella

Ministerio del Interior : Rodrigo Lara Restrepo.

: Rodrigo Lara Restrepo. Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Miguel Gómez Martínez.

Miguel Gómez Martínez. Ministerio de Educación Nacional : Viviane Morales.

: Viviane Morales. Ministerio de Justicia y del Derecho: Iván Cancino.

Iván Cancino. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Fabio Arjona Hincapié.

Fabio Arjona Hincapié. Ministerio de Defensa Nacional : Jorge Eduardo Mora López.

: Jorge Eduardo Mora López. Ministerio de Transporte: Elsa Noguera.

Elsa Noguera. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Jaime Andrés Beltrán.

Jaime Andrés Beltrán. Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez.

Juliana Gutiérrez. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín. Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): Omar Bula Escobar.

Omar Bula Escobar. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero.

Indalecio Dangond Baquero. Ministerio de Minas y Energía : María Nohemí Arboleda Arango.

: María Nohemí Arboleda Arango. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate.

Alexandra Falla Zerrate. Ministerio de Cultura: Paola Holguín Moreno.

Paola Holguín Moreno. Ministerio de Salud y Protección Social: Ana María Vesga Gaviria.

Ana María Vesga Gaviria. Ministerio del Trabajo: Natalia López Fuentes.

Natalia López Fuentes. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: Claudia Benavides Salazar.

¿Quiénes son los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella?