Así quedó conformado el gabinete de Abelardo De La Espriella: estos son sus 18 ministros

Actualizado: 3 de ago, 2026
El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó los 18 ministros que integrarán su gabinete. Los nombramientos comenzaron el 26 de junio con Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior y finalizaron el 2 de agosto con Claudia Benavides Salazar en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Lista de ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella
- Ministerio del Interior: Rodrigo Lara Restrepo.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Miguel Gómez Martínez.
- Ministerio de Educación Nacional: Viviane Morales.
- Ministerio de Justicia y del Derecho: Iván Cancino.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Fabio Arjona Hincapié.
- Ministerio de Defensa Nacional: Jorge Eduardo Mora López.
- Ministerio de Transporte: Elsa Noguera.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Jaime Andrés Beltrán.
- Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín.
- Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): Omar Bula Escobar.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero.
- Ministerio de Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate.
- Ministerio de Cultura: Paola Holguín Moreno.
- Ministerio de Salud y Protección Social: Ana María Vesga Gaviria.
- Ministerio del Trabajo: Natalia López Fuentes.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: Claudia Benavides Salazar.
¿Quiénes son los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella?
- Rodrigo Lara Restrepo (Interior): Exsenador y exrepresentante a la Cámara.
- Miguel Gómez Martínez (Hacienda): Economista, exvicecontralor y expresidente de Bancóldex.
- Viviane Morales (Educación): Exfiscal General de la Nación.
- Iván Cancino (Justicia): Abogado penalista y docente universitario.
- Fabio Arjona Hincapié (Ambiente): Biólogo marino y experto en conservación ambiental.
- Jorge Eduardo Mora López (Defensa): Mayor general (r) del Ejército Nacional.
- Elsa Noguera (Transporte): Exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico.
- Jaime Andrés Beltrán (Vivienda): Exalcalde de Bucaramanga.
- Juliana Gutiérrez (Deporte): Administradora de empresas y excandidata al Senado.
- Mauricio Gómez Amín (Comercio): Exsenador y abogado.
- Omar Bula Escobar (Cancillería): Diplomático y administrador de empresas.
- Indalecio Dangond Baquero (Agricultura): Consultor y experto en desarrollo rural.
- María Nohemí Arboleda Arango (Minas y Energía): Ingeniera electricista y expresidenta de XM.
- Alexandra Falla Zerrate (TIC): Comunicadora social y exdirectora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
- Paola Holguín Moreno (Culturas): Comunicadora social, periodista y exsenadora.
- Ana María Vesga Gaviria (Salud): Abogada y expresidenta de Acemi.
- Natalia López Fuentes (Trabajo): Política y excandidata a la Alcaldía de Montería.
- Claudia Benavides Salazar (Ciencia): Ingeniera industrial, investigadora y experta en innovación.