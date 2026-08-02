Claudia Benavides Salazar será la ministra de Ciencia del gobierno De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento de Claudia Benavides Salazar como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacando que su elección fue el resultado del proceso de selección realizado a través del Banco de Talentos que dispuso su equipo para recibir hojas de vida de cualquier ciudadano y así tenerlas en cuenta a la hora de algunos cargos públicos.

El mandatario explicó que Benavides fue escogida entre cerca de 300.000 colombianos que se inscribieron en la plataforma y aseguró que no la conocía antes del proceso de selección.

"Como casi 300 mil colombianos se inscribió en nuestra plataforma y de ahí, sin haberla nunca en mi vida, y después de dos entrevistas que le hice, decidí designarla", afirmó De La Espriella.

El presidente electo describió a la futura ministra como una investigadora, académica y estructuradora de proyectos, disciplinada y comprometida con transformar el conocimiento en oportunidades de empleo y desarrollo para el país.



Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial, magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones y doctora en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. Acumula 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos para empresas y emprendimientos tradicionales y digitales, con énfasis en enfoque de género, economía de la longevidad y bienestar humano.

Originaria de Pasto y radicada en Manizales, Benavides también ha desarrollado una trayectoria como investigadora y académica. Está casada con Mauricio y es madre de Juan José y Antonia.

La nueva ministra participó por iniciativa propia en la convocatoria del Banco de Talentos de la Patria Milagro, mecanismo mediante el cual fue seleccionada por el presidente electo para integrar su gabinete.

Publicidad

Al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación deberá enfrentar tres retos principales: recuperar la confianza de científicos e investigadores en las convocatorias de la cartera, reconfigurar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, promover la transferencia del conocimiento hacia el sector empresarial y fortalecer la protección social del conocimiento.