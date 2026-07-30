Habrá restricción de ingreso masivo de personas a Cali durante la posesión presidencial

Este jueves se llevó a cabo un consejo de seguridad para definir las medidas a implementar en Cali y municipios vecinos, de cara a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, en la capital vallecaucana el próximo siete de agosto.

Este encuentro estuvo liderado por la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel, junto a la cúpula militar. Además, contó con la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Ahí se ratificaron acciones ya implementadas, como la protección del espacio aéreo del área metropolitana, donde se prohíbe el uso de drones, además de reiterar que no se permitirán actos violentos o de vandalismo durante la jornada.

Para este evento se confirmó el incremento de integrantes de la Fuerza Pública disponibles para el Valle del Cauca, con más de 11.000 hombres, que estarán distribuidos no solo en Cali, sino en municipios definidos como Jamundí, Palmira, Florida, Candelaria y Pradera, para evitar cualquier riesgo amenaza.



Una de las nuevas medidas anunciadas en el consejo de seguridad es la restricción del ingreso masivo de personas a la ciudad de Cali por vía terrestre. Esto, teniendo en cuenta que el departamento actualmente atraviesa una crisis humanitaria en materia de salud y la llegada de más personas podrían desbordar las capacidades hospitalarias que ya se encuentran colapsadas.

"Vamos a restringir la cantidad de personas que pueden ingresar de otros territorios. Lógicamente, no es una restricción a las personas que vienen a la posesión ni las delegaciones internacionales, pero en caso de que quieran entrar de otros territorios, muchas personas, pues eso no lo vamos a poder atender porque realmente esa crisis humanitaria hace que tengamos que proteger y privilegiar la vida y la salud de los vallecaucanos", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Hasta el momento se ha confirmado que el próximo 7 de agosto arribarán a Cali, el presidente de argentina Javier Milei, el rey Felipe de España, y también espera la visita de los presidentes de Paraguay, Ecuador, Chile y Bolivia.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder indicó que aún hay medidas y restricciones que están siendo evaluadas, y que se definirán la próxima semana.

"Estamos evaluando las medidas que vayamos a adoptar. Entre ellas existe la posibilidad de ley seca el 7 de agosto, pero como decía, aún está en estudio todo, porque también queremos que este sea un día de celebración, es un día histórico que nunca volverá a ocurrir probablemente en muchos años en nuestra ciudad", señaló Eder.

En el consejo de seguridad, además, se reiteró la recompensa de hasta 500 millones de pesos para prevenir alteraciones al orden público relacionadas con actos terroristas o hechos de vandalismo.