Denuncian nueva invasión en Jamundí, a pocos metros de estación de Policía de Potrerito

Una nueva invasión fue denunciada por la comunidad de la zona rural de Jamundí en la mañana de este sábado. Los hechos ocurren en un sitio del corregimiento de Potrerito, muy cerca a la subestación de policía de este sector.

Varios hombres han ingresado en los últimos seis días de manera irregular al predio los Guayabos, contiguo a un reconocido establecimiento comercial dedicado a la realización de eventos, pesca y pasadías.

Los invasores han instalado varias carpas en el sitio, y creado varios caminos entre la maleza, para crear un acceso directo al negocio vecino y así poder ingresar a este sin ser detectados por propietarios o clientes del lugar.

Estos sujetos ya asaltaron los lagos de pesca, logrando vaciar el más grande de todos, y su vía de escape es el camino que ellos mismos hicieron. Una situación que ya le genera millonarias pérdidas al negocio, que incluso podrían terminar en su cierre permanente.



Los residentes del lugar señalan que estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades desde el primer momento en el que fueron identificados, sin embargo pocos resultados se han obtenido hasta el momento.

La situación es alarmante teniendo en cuenta que la invasión ocurre a poca distancia de la subestación de Policía de Potrerito. La comunidad asegura que los sujetos no han sido detenidos, además siguen instalando carpas en el sitio.

Las invasiones en Jamundí es una problemática que se ha venido fortaleciendo en los últimos meses, donde diferentes personas llegan hasta los predios a instalarse a la fuerza. Si hay propietarios o trabajadores intentando resistirse, estas personas las intimidan y amenazan con armas.

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Uno de los casos más relevantes es el ocurrido en el predio La Novillera, en Río Claro, un sitio históricamente dedicado a la agricultura y ganadería, que hoy está completamente invadido por sujetos que al parecer son respaldados por la disidencia ‘Jaime Martínez’ que delinque en esta zona del departamento.