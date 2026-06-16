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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Rescataron a 3 mineros que estaban atrapados en mina de carbón en Jamundí, Valle

Rescataron a 3 mineros que estaban atrapados en mina de carbón en Jamundí, Valle

Tras una hora de intensas labores de rescate, organismos de socorro y miembros de la comunidad rescataron con vida a los hombres de la mina ubicada en la parte alta del corregimiento de Puente Vélez.

Emergencia minera en Jamundí terminó con el rescate de tres trabajadores
Suministrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Momentos de angustia se vivieron en el corregimiento de Puente Vélez, zona rural de Jamundí, Valle, donde tres mineros quedaron atrapados en un socavón de carbón. La emergencia fue reportada por habitantes de la comunidad, quienes alertaron a las autoridades y a los organismos de socorro para que iniciaran las labores de búsqueda y rescate.

Durante más de una hora, realizaron diferentes maniobras para encontrar a los trabajadores, todos oriundos de esta zona del municipio. Inicialmente, las autoridades confirmaron el rescate con vida de uno de los mineros y, minutos después, los organismos de socorro, con apoyo de la comunidad, lograron rescatar a los otros dos trabajadores.

"Comunidad de Puente Vélez, gracias a Dios todo salió bien. Los tres salieron muy bien, gracias a la colaboración de todos los mineros. Ellos ya salieron con bien, gracias a Dios. Ya se preparan para irse para sus hogares. Bendito sea mi Dios. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá pendientes, pero todos salieron bien, gracias a Dios", manifestó uno de los habitantes de la zona.

Uno de los mineros tuvo que ser trasladado al Hospital Piloto de Jamundí para una valoración médica, mientras que los otros dos fueron atendidos en el lugar sin que presentaran lesiones de consideración.

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"Se despachó una ambulancia de rescate con cinco unidades al sector para apoyar las labores de atención. El personal realizó la valoración médica de los tres trabajadores, y tras la revisión, se determinó que dos de ellos no presentaban lesiones y pudieron regresar a sus viviendas. El tercer minero fue trasladado a Jamundí debido a que presentaba la presión arterial elevada y algunas patologías de base que requerían atención médica", expresó el cabo Samuel Franco, jefe de turno de los Bomberos de Jamundí.

En las labores participaron bomberos, personal de Gestión del Riesgo, la Oficina de Minas, el Servicio Geológico Colombiano y miembros de la comunidad, quienes trabajaron en conjunto para lograr el rescate seguro de los tres trabajadores.

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