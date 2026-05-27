Alerta en Jamundí, Valle, por cinco casos confirmados del virus de manos, pies y boca

Las autoridades municipales de Jamundí se encuentran en alerta tras la detección de un posible brote del virus de manos, pies y boca en una institución educativa del municipio.

De acuerdo con información preliminar, cinco estudiantes de la sede Farallones, ubicada en el barrio Terranova, fueron diagnosticados inicialmente con esta enfermedad, lo que activó de inmediato los protocolos de atención por parte de las secretarías de Salud y Educación.

El contagio se habría registrado en un salón de clases de grado segundo, donde las autoridades adelantan labores de monitoreo y seguimiento para evitar la propagación del virus.

Como medida preventiva, los menores afectados permanecen en sus hogares, mientras que el resto de estudiantes del curso tampoco está asistiendo a clases. Asimismo, el aula fue puesta en cuarentena.



"Desde la Secretaría de educación del municipio de Jamundí se recibió un reporte por parte directivos y docentes de la situación educativa Farallones. Frente a un brote de carácter viral en estudiantes del grado, segundo, por lo cual nos pusimos en coordinación con la Secretaría de salud para generar orientaciones frente del cuidado y la atención de estos estudiantes", indicó Alexander Morales, secretario de educación de Jamundí.

Funcionarios de ambas dependencias mantienen vigilancia constante sobre la situación y no descartan adoptar nuevas medidas según evolucione el caso.