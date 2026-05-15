Puestos de votación en Jamundí no serán trasladados pese a hechos de orden público: Registraduría

Teniendo en cuenta que durante el mes de mayo han ocurrido 20 ataques contra la Fuerza Pública en la zona rural de Jamundí, y en el 2026 ya se han registrado 98 acciones terroristas, las autoridades confirmaron que las elecciones del próximo 31 de mayo, cuentan con las suficientes garantías para su desarrollo

El registrador delegado del Valle del Cauca, Rodrigo Molano, confirmó que recientemente hubo una reunión con la Fuerza Pública donde se ratificó que para esa jornada ya se tiene dispuesto un pie de fuerza para garantizar la seguridad de la jornada: "Nos han garantizado que efectivamente se va a cubrir la seguridad en todos los puestos y además, en algunos puestos que de pronto hay situaciones de seguridad o algún riesgo, ellos nos han manifestado que han reforzado con pie de fuerza y también con inteligencia estos puestos de votación y que ellos están analizando obviamente constantemente cualquier situación que de pronto pueda alterar el orden público", indicó Molano.

Por su parte, desde Cali, el registrador nacional Hernán Penagos descartó que hasta el momento haya posibilidades de trasladar puestos de votación en la zona rural de este municipio en el sur del Valle del Cauca.

"Hasta ahora no hemos evidenciado a través de las comisiones de garantías electorales que exijan el traslado de puestos y mesas de votación, en especial en los sectores rurales de Jamundí. Se llevó a cabo una reunión con el alto mando militar, quienes hasta ahora garantizan el traslado de material electoral a esos corregimientos con mayor incidencia de violencia en Jamundí", señaló el registrador Penagos.



La Registraduría confirmó que la próxima semana habrá una nueva reunión de seguridad para definir si es necesario o no trasladar puestos en Jamundí.