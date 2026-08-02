Abelardo De La Espriella anuncia aumento del subsidio Colombia Mayor: así quedó

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que el subsidio del programa Colombia Mayor aumentaría a 400.000 pesos mensuales, luego de advertir que la iniciativa enfrenta un problema de desfinanciamiento.

Según explicó, los recursos destinados para cubrir los pagos hasta diciembre se habrían agotado durante el mes de julio. Ante este panorama, informó que dio instrucciones a Sandra Suárez, designada directora del Departamento de Prosperidad Social, y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para que adelanten las gestiones necesarias que permitan financiar el incremento del subsidio.

El anuncio representa un cambio frente a los valores que actualmente entrega el programa, aunque el aumento dependerá de que se logren garantizar los recursos para su implementación.

¿De cuánto sería el aumento del subsidio Colombia Mayor?

De acuerdo con el anuncio del presidente electo, el objetivo es que el subsidio mensual pase a ser de 400.000 pesos para los beneficiarios del programa.

Actualmente, Colombia Mayor entrega un subsidio de 80.000 pesos a los beneficiarios menores de 80 años y de 230.000 pesos a quienes tienen 80 años o más.

En Bogotá existe un convenio con la administración distrital que permite que los adultos mayores menores de 80 años reciban 130.000 pesos.

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¿Qué es el programa Colombia Mayor y quiénes pueden acceder?

El programa Colombia Mayor busca fortalecer la protección económica de las personas mayores que no cuentan con una pensión o que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Para inscribirse, los aspirantes deben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:



Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener mínimo tres años menos de la edad de pensión (54 años para mujeres y 59 para hombres).

No contar con ingresos suficientes para subsistir. El programa toma como referencia los grupos A, B y hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV.

El proceso de inscripción se realiza en la alcaldía del municipio de residencia, presentando la cédula de ciudadanía física. Posteriormente, la información es verificada para confirmar que la persona no recibe pensión ni otras rentas y, una vez existan cupos disponibles, se asigna el beneficio según los criterios de priorización.

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Los pagos del programa se realizan mediante un subsidio económico directo, con transferencias mensuales que permanecen disponibles para su cobro durante diez días hábiles. El presidente electo señaló que el aumento anunciado se produce tras advertir que el programa enfrenta un déficit de recursos, motivo por el cual ordenó gestionar la financiación necesaria para cumplir con la nueva propuesta.