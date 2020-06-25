Blu Radio Rodrigo Lara Restrepo
Rodrigo Lara Restrepo
Consejo de Estado anuló personería jurídica del partido Dignidad Liberal de Rodrigo Lara
El alto tribunal concluyó que los motivos utilizados por el CNE para reconocer a la colectividad no se ajustaban a la ley.
Así se vivió el debate entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en la Universidad de los Andes
En el debate por la Alcaldía de Bogotá, que duró poco más de dos horas, se trataron temas en torno a la seguridad, educación, movilidad, entre otros.
CNE investiga al Nuevo Liberalismo y ordena incluir a Rodrigo Lara como militante
La autoridad electoral también hace traslado del expediente a la Fiscalía para que indague posible comisión de delitos en este caso.
Rodrigo Lara renunció al Senado para evitar impedimento a futuros cargos públicos
El hasta ahora senador renunció a su curul a pocas semanas de acabarse el periodo legislativo.
“Es muy fácil culpar a la herramienta cuando a uno no le gustan los resultados”: gerente de Invamer
El gerente de Invamer, Martín Orozco, respondió a críticas formuladas por el senador Rodrigo Lara.
Rodrigo Lara Sánchez: la historia como hijo no reconocido del exministro Lara Bonilla
La hoy fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez creció con su madre y, pese a no ser reconocido, dice que no guarda rencor.
Dura pelea en el Nuevo Liberalismo: Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara se sacan chispas en Mañanas BLU
“Rodrigo Lara quiso traer acá a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, a La U, a Cambio Radical y al Partido Liberal de César Gaviria”, dijo Juan Manuel Galán.
Rodrigo Lara pide a Fiscalía que Carlos Lehder sea incluido por magnicidio de su padre
La vinculación de Carlos Lehder en el proceso sería mediante una indagatoria que tendrá que definir el fiscal 69 especializado.
¿Sabía que por ley de ahora en adelante usted es donante de órganos?
El Congreso de la República aprobó en último debate la Ley de Donación de Órganos, con la que se elimina la autorización para donar, de los familiares de las personas fallecidas.
Lilian Tintori agradeció a Rodrigo Lara su presencia en Venezuela en elecciones
A través de un comunicado, Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, agradeció al director del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, su participación como observador del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en Venezuela.