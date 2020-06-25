En vivo
Blu Radio  / Rodrigo Lara Restrepo

Rodrigo Lara Restrepo

  • Rodrigo Lara Restrepo
    Rodrigo Lara Restrepo.
    Foto: Suministrada El Espectador
    Política

    Consejo de Estado anuló personería jurídica del partido Dignidad Liberal de Rodrigo Lara

    El alto tribunal concluyó que los motivos utilizados por el CNE para reconocer a la colectividad no se ajustaban a la ley.

  • Debate candidatos Alcaldía Bogotá en los Andes
    Debate candidatos Alcaldía Bogotá en los Andes
    Foto: Raquel Bernal
    Promesas y Propuestas

    Así se vivió el debate entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en la Universidad de los Andes

    En el debate por la Alcaldía de Bogotá, que duró poco más de dos horas, se trataron temas en torno a la seguridad, educación, movilidad, entre otros.

  • 301045_Blu Radio // Rodrigo Lara // Foto: Twitter Rodrigo Lara
    Blu Radio // Rodrigo Lara // Foto: Twitter Rodrigo Lara
    Nación

    CNE investiga al Nuevo Liberalismo y ordena incluir a Rodrigo Lara como militante

    La autoridad electoral también hace traslado del expediente a la Fiscalía para que indague posible comisión de delitos en este caso.

  • rodrigo_lara.jpg
    Rodrigo Lara
    Foto: suministrada
    Política

    Rodrigo Lara renunció al Senado para evitar impedimento a futuros cargos públicos

    El hasta ahora senador renunció a su curul a pocas semanas de acabarse el periodo legislativo.

  • Rodrigo Lara - Martín Orozco
    Rodrigo Lara - Martín Orozco
    Fotos: suministradas
    Presidenciales

    “Es muy fácil culpar a la herramienta cuando a uno no le gustan los resultados”: gerente de Invamer

    El gerente de Invamer, Martín Orozco, respondió a críticas formuladas por el senador Rodrigo Lara.

  • lara bonilla.jfif
    Rodrigo Lara Sánchez habló de la relación con sus hermanos.
    Foto: Twitter @Anesthrunner
    Presidenciales

    Rodrigo Lara Sánchez: la historia como hijo no reconocido del exministro Lara Bonilla

    La hoy fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez creció con su madre y, pese a no ser reconocido, dice que no guarda rencor.

  • Juan Manuel Galán - Rodrigo Lara.jpeg
    Juan Manuel Galán - Rodrigo Lara
    Fotos: BLU Radio - Facebook Rodrigo Lara
    Política

    Dura pelea en el Nuevo Liberalismo: Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara se sacan chispas en Mañanas BLU

    “Rodrigo Lara quiso traer acá a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, a La U, a Cambio Radical y al Partido Liberal de César Gaviria”, dijo Juan Manuel Galán.

  • 367717_carlos_ledher_foto_departamento_de_justicia_de_ee.uu_.jpeg
    carlos_ledher_foto_departamento_de_justicia_de_ee.uu_.jpeg
    Judicial

    Rodrigo Lara pide a Fiscalía que Carlos Lehder sea incluido por magnicidio de su padre

    La vinculación de Carlos Lehder en el proceso sería mediante una indagatoria que tendrá que definir el fiscal 69 especializado.

  • 16774_BLU Radio. Bolsa de sangre / Foto: Referencia AFP.
    BLU Radio. Bolsa de sangre / Foto: Referencia AFP.
    Sociedad

    ¿Sabía que por ley de ahora en adelante usted es donante de órganos?

    El Congreso de la República aprobó en último debate la Ley de Donación de Órganos, con la que se elimina la autorización para donar, de los familiares de las personas fallecidas.

  • 16508_franz
    Lilian Tintori celebra triunfo de oposición en elecciones - Foto: AFP
    Sociedad

    Lilian Tintori agradeció a Rodrigo Lara su presencia en Venezuela en elecciones

    A través de un comunicado, Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, agradeció al director del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, su participación como observador del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en Venezuela.

