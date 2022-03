Rodrigo Lara Sánchez: la historia como hijo no reconocido del exministro Lara Bonilla

El exalcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez fue elegido por Federico 'Fico' Gutiérrez para que lo acompañe en su carrera a la Presidencia de la República, como su fórmula vicepresidencial, de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.

Quizá una de las más importantes referencias para que los colombianos puedan ubicar a Lara Sánchez, quien hasta el pasado sábado era casi que desconocido en la escena política nacional, es que es hijo del asesinado Rodrigo Lara Bonilla.

Su padre también llevó los destinos de la capital huilense, además de qué fue excongresista y ministro de Justicia, y su dura lucha contra las estructuras criminales del país le costó la vida, pues fue ultimado en 1984, por orden del temido narcotraficante Pablo Escobar .

Hijo de Lilia Sánchez, quien fuera secretaria del Partido Liberal en el departamento del Huila, Lara Sánchez representa la historia de miles de colombianos que han crecido sin presencia paterna en el hogar, pues, como él mismo lo reconoció, es fruto de una relación furtiva, un bebé no deseado.

Y es que Lara Bonilla nunca reconoció a su hijo, ni giró recurso económico alguno para la manutención. Aun así, y por más de 30 años, Rodrigo Lara Sánchez libró una dura lucha en los estrados judiciales para llevar el apellido de su padre, incluso con pruebas de ADN que demostraran el innegable parentesco, pues verlo es apreciar la estampa del asesinado ministro, con un parecido impresionante.

“La historia mía es la historia de muchos colombianos que crecieron al lado de una gran mujer, que es mi madre que ha sido todo en mi vida, lo que soy, lo que he sido, mi esencia como ser. Esos orígenes, ese orgullo que tengo es gracias a ella, que es ejemplo de trabajo y sacrificio. No conocí a mi papá, muy pocas veces lo vi; no lo conocí como padre, como esa persona que está al lado, como he sido yo con mis hijos, no lo tuve, pero no por tengo resentimiento porque tengo una admiración profunda por lo que fue mi papá”, indicó Lara Sánchez en BLU Radio.

La relación con su hermano Rodrigo Lara Restrepo , el otro hijo del exjefe de la cartera de Justicia, ha tenido altas y bajas. En un principio, el ser descendencia fuera del matrimonio del exministro generó tensión entre ambos, la cual se trasladó al plano político, cuando Lara Sánchez aspiró a la Alcaldía de Neiva, pues iban por caminos diferentes.

“Después que murió mi padre, yo mismo solicité la prueba y es que debe ser así, pero aquí hay algo muy bonito y es que todo lo que logre lo que he hecho en la vida lo hice sin ser el hijo de Rodrigo Lara”, indicó.

Sin embargo, con los años, ha habido acercamientos entre ambos, como muestra de la resiliencia de este político, quien pretende ser ejemplo de reconciliación y de superación para los colombianos, en épocas en las que los ciudadanos atraviesan complejos momentos por cuenta de las dificultades económicas y sociales. El médico contó que sí le comunico a Lara Restrepo su aspiración vicepresidencial.

“Algo que me dio la vida poderme acercar a mis hermanos a pesar de las diferencias. Los pocos momentos que compartimos son momentos de calidad son momentos fraternos. Por Rodrigo siento mucha admiración por su carrera política, una persona honesta, transparente, comprometida que quiere al país (…) Antes de lanzar (la noticia) lo comentamos y me deseó lo mejor y con respeto que así ha sido siempre”, comentó el, exalcalde de Neiva.

Para finalizar. Lara Sánchez pidió oraciones por su señora madre, que está en Unidad de Cuidados Intensivos hace cinco meses, por unas infecciones tras operaciones en sus rodillas.