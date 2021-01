Le disparó un francotirador: así quedó el casco blindado que salvó de morir a soldado en Arauca

El soldado Yilmar Alexis Guapacho Martínez se salvó de morir a manos de un francotirador en Arauca , cuando este le disparó en la cabeza.

En diálogo con BLU Radio, el soldado dijo que se trató de un milagro de la Virgen del Carmen.

“Los cascos están fabricados para ese fin. Estábamos presentando seguridad en el hospital del Sarare en Saravena cuando de repente siento el impacto, pero pegó únicamente en el casco”, relató.

Tal como se ve en las imágenes, el disparo pegó en el centro de la cabeza, el soldado se sintió mareado, pero no perdió el conocimiento.

“Por el calor, el peso, siempre es tedioso tener un casco en la cabeza porque siempre pesa unos dos kilos. El casco no salió volando, me doblegué un poquito, me hizo arrodillar, pero no perdí el conocimiento”, dijo.

Este es el video de cómo quedó el casco: