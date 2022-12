Así reaccionaron los colombianos en redes por cierre de Almacenes Tía

Múltiples reacciones ha desatado la noticia del cierre de los Almacenes Tía luego de más de 70 años de historia en la capital del país.

Tristeza generalizada han expresado la mayoría de usuarios en redes sociales que con imágenes y comentarios recuerdan este establecimiento comercial.

Con más de 70 años en el mercado colombiano, y por dificultades económicas, se cierran definitivamente los Almacenes Tía en todo el país.

Los clientes de este establecimiento comercial, se llevaron la gran sorpresa por la noticia y expresaron su nostalgia frente a la decisión.

“Muy triste, muy duro porque se acabó un patrimonio nacional", dijo Luz Mary Espinoza a Noticias Caracol.

"Una tristeza, no me gusta nada porque era parte de la ciudad y parte de la historia y muy tristes por no continuar con la historia”, comentó otra ciudadana, Matilde Villarraga.

El almacén, que contaba con más de 700 proveedores, fue inaugurado en 1940 en la Carrera Séptima, entre calles 17 y 18, en el centro de Bogotá.