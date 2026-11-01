Atentado con explosivos en Algeciras, Huila: un policía muerto y siete heridos

Un atentado con explosivos en Algeciras, Huila, dejó de manera preliminar un policía muerto y siete personas heridas, entre ellas seis civiles. Según la información inicial, una motocicleta que habría sido acondicionada con explosivos fue detonada en la zona rosa de este municipio del norte del departamento.

La explosión se registró cuando uniformados de la Policía adelantaban labores de vigilancia y control en este sector. Este tipo de zonas suele concentrar establecimientos comerciales y de entretenimiento, por lo que la presencia de civiles en el lugar explica el número de personas lesionadas.

Publicidad

Heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el balance preliminar, de las siete personas heridas, seis son civiles. La cifra de víctimas podría variar a medida que las autoridades avancen en la verificación de lo ocurrido en la zona del ataque.



Ataque contra la Policía en el Huila

El atentado ocurrió mientras los uniformados cumplían funciones de control en el municipio, lo que indica que la acción habría estado dirigida contra la Fuerza Pública. La identidad del policía asesinado aún no ha sido revelada oficialmente.

Publicidad

Qué se sabe y qué falta por establecer

Por ahora, las autoridades trabajan en el área para recolectar evidencia y establecer el tipo de material explosivo utilizado en la motocicleta. También se espera que en las próximas horas se conozcan pronunciamientos de la Policía del Huila, la Gobernación y la Alcaldía de Algeciras sobre el balance definitivo y las medidas de seguridad en el municipio.

