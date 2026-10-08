Atentado contra policías en Popayán: alcalde explica cómo activaron el explosivo

Dos policías resultaron heridos en la mañana del miércoles en el barrio Alfonso López, en el oriente de Popayán (Cauca), cuando se activó un artefacto explosivo a pocos metros de un puesto de control en el que habían estado atendiendo a la comunidad. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz, aseguró en Mañanas Blu que ambos uniformados fueron atendidos en centros asistenciales y que su vida no corre peligro.

Los policías fueron identificados como el subintendente Juan Manuel Vidal y el patrullero Guillermo Cano. Sufrieron lesiones por esquirlas y, de acuerdo con el reporte, se recuperan de forma favorable. Tres civiles que pasaban por el lugar también tuvieron lesiones menores por aturdimiento y, según el reporte médico, igualmente están fuera de peligro.

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Cómo ocurrió el atentado en el barrio Alfonso López

El alcalde explicó que la administración municipal y la Policía Nacional han realizado puestos de control en barrios y zonas rurales de Popayán para atender los llamados de la comunidad y mejorar la percepción de seguridad. Los dos policías, según su relato, estaban en una motocicleta atendiendo uno de esos llamados, pidiendo documentos de identificación a ciudadanos.

"Una vez se montan en su vehículo, en esa moto, a los pocos metros explota este artefacto", afirmó Muñoz. El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, que muestra el momento en que la carga se activa cuando la motocicleta ya está en movimiento.



El sector es una zona transitada, cercana de la cárcel de mujeres de la ciudad. El mandatario precisó que se trata de un área de barrios populares como Santa Mónica, Los Sauces y Primero de Mayo, donde, según dijo, se han intensificado los controles.

Heridos y atención médica

Muñoz detalló que uno de los policías tiene fracturas en la pierna izquierda y esquirlas en el pie derecho. Uno de los uniformados fue atendido en el hospital Susana López de Valencia y el otro en el hospital San José. "Ambos están fuera de peligro, gracias a Dios", dijo el alcalde.

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Además del rechazo al ataque, la Alcaldía anunció una recompensa para quienes aporten datos útiles. "Estamos rechazando contundentemente y rodeando a la fuerza pública, así como ellos nos rodean a nosotros", declaró Muñoz. El mandatario indicó que se pagarán hasta 20 millones de pesos a quien entregue "información importante que lleve a la captura de estos malhechores".

Qué se sabe de la investigación

Consultado sobre el tipo y la cantidad de explosivo, el alcalde aclaró que no fue lanzado, sino que estaba oculto y enterrado en una zona verde del espacio público. No se entregaron detalles sobre su composición ni su cantidad.

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Frente a la hipótesis de que alguien observó el paso de los policías para activar la carga, Muñoz señaló que las autoridades investigan "quién fue que dejó ese artefacto ahí, quién lo activó". Sostuvo que el hecho fue premeditado y que los responsables estaban "casi que preparando la situación" para atacar a la fuerza pública. También planteó que los controles que se adelantan en los barrios podrían estar detrás de este tipo de acciones, una afirmación que expresó como posibilidad ("quizá") y no como un hecho establecido.