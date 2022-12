Aterradora confesión de capturado por desaparición de Nicole Palacios

BLU Radio y Noticias Caracol conocieron en exclusiva el aterrador interrogatorio de uno de los implicados en el secuestro de la pequeña Paula Nicole Palacios, la niña que se encuentra desaparecida desde finales de diciembre de 2014. (Lea también: Capturan a otra persona por desaparición de Nicole Palacio )

Según el detenido, la autora intelectual del plagio le aseguró que la niña sería vendida entre 50 y 60 millones de pesos a personas aún desconocidas en Cali, para traficar con sus órganos.

A finales de noviembre de 2014 José Germán Paguatian, según su revelador testimonio, fue contactado por Blanca Digna López, quien sería la autora intelectual del secuestro de la pequeña Paula Nicole.

Según Paguatian, esta mujer de 52 años se dedicaba a la venta ilegal de armas, al robo de motos y en ese momento, al tráfico de niños.

"(...) Y me decía que habían vueltas así, que por cada niño daban de cincuenta a sesenta millones de pesos, que ella tenía contactos en Cali y con unos manes de Bogotá (...) Y me dijo lo siguiente "eso es bueno, mire Germán que eso es bueno, usted no sea bruto no se mate en la granja porque eso es poquito lo que gana, porque habiendo formas de trabajar más suave", dice un aparte del audio.

Paguatian narró en detalle cómo fueron los momentos del rapto, en un colegio de Buesaco, en Nariño: "(...) Yo vi a Blanca y a Yolanda (Matabajoy) en la entrada del colegio y la niña, miré que estaba por ahí a unos cinco metros, ahí Blanca me hizo señas que ahí estaba la niña y en ese momento yo me bajé y abrí la puerta y se montó Yolanda, subió a la niña, yo me monté detrás de ella y la sujete a la niña".

Contó a los investigadores cómo mantuvieron a la niña en la camioneta: "(...) Blanca impidió que la niña gritara con una bufanda, con la misma bufanda le amarraron las manos, la niña lloraba y forcejaba, y en ese momento la camioneta arrancó y salimos por la vía a Pasisara, luego salimos por la vía a Cimarrones y salimos a la altura de la Panamericana".

Paguatian no siguió el macabro viaje, y solo dos días después se volvió a reunir con los otros responsables para recibir el pago.

"(...) Llegamos allá y estaba la señora Blanca y Yolanda, ahí ya nos encontramos y que les había ido bien, que la vuelta había salido bien y a David le pasó tres millones novecientos mil pesos, y a mi me dio lo mío que fue un millón de pesos (...)", asegura.

Los investigadores de la Fiscalía le preguntaron sobre las razones que habría tenido Blanca Digna López para secuestrar a Paula Nicole, así como el paradero de Paula Nicole y esto respondió: "(...) Se rumoraba entre el pueblo que la señora Blanca López tenía una serie de problemas con la familia de la menor Paula Nicole, se decía que la familia le debía una plata a la señora Blanca, y que por eso ella se tomó a la niña y la vendió y ella misma la fue a entregar a Cali”.

"Lo último que supe, que la vendieron por una venta de órganos y que los compradores estarían en Cali, esperando la llegada de la menor y no se para dónde se la llevarían. En este momento no sé si está viva o muerta", agrega.

La aterradora confesión de José Germán Paguatian, permitió la captura de Blanca Digna López y de Doris Yolanda Matabajoy.

En las últimas horas las autoridades también detuvieron a Erwin David Quintero, otro de los implicados en el macabro caso.