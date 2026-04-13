Aumenta cifra de muertes violentas en Colombia en comparación con 2025

El más reciente reporte de cifras de Medicina Legal encendió las alarmas de las autoridades y de la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP) en torno a la seguridad en el territorio, en especial por el aumento de muertes violentas en los primeros meses del año en comparación con 2025.

Y es que, en comparación con enero y febrero de 2025, en el país se han registrado 4.940 muertes violentas, mientras que un año atrás en el mismo periodo fueron 4.469, es decir, un aumento del 10. 5 %, cifras que han preocupado en el gremio de seguridad por el aumento de riesgo en el territorio.

“En 2024 se registraron 29.290 muertes violentas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 30.787 casos, lo que representa un incremento del 9,7%. Este aumento se refleja en delitos como el homicidio, que pasó de 13.917 en 2024 a 14.780 casos en 2025, lo que significa un crecimiento del 10,8 %”, explicaron de Confevip.

Asesinato Foto: AFP, referencia

Ante esto, de acuerdo con Miguel Ángel Días, presidente de Confevip, esto ha sido muestra de un deterioro de la seguridad en el país y una obligación a mejorarla de la mano de tecnología, que, desde el gremio, se ha comenzado a implementar: drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia inteligentes.



“Es clave que el Gobierno Nacional y los alcaldes cuenten con la seguridad privada como aliada. Si articulamos esfuerzos, podemos mejorar no solo la seguridad ciudadana, sino también la percepción de tranquilidad que hoy tanto necesitan los colombianos”, puntualizó.