Aumenta número de cirugías plásticas a menores de edad en Colombia

Luz María Triana, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y reconstructiva, dijo que en Colombia está aumentando el número de cirugías plásticas en menores de edad en Colombia y por lo tanto sí es necesaria una regulación en la materia.



“Primero debe ser realizada por un especialista y dónde se va a hacer”, dijo Triana al afirmar que está de acuerdo con el proyecto de ley del senador Mauricio Lizcano que busca prohibir este tipo de intervenciones en las menores de edad.



Sobre el reportaje de The Guardian, en el que retrata el afán de algunas adolescentes de Medellín por las cirugías plásticas, la especialista afirmó que lamentablemente existen cirujanos que no le ponen problema a realizar este tipo de intervenciones. Lea también: Polémica por reportaje sobre cirugías plásticas en adolescentes en Medellín



Además, insistió en que lo más importante en estos casos es la educación, tanto en la familia como por parte del cirujano.



“Definitivamente consideramos que eso no es correcto y trabajamos de mano del senador para dar asesoría científica al proyecto porque las cirugías de este tipo no se debe realizar en menores de edad”, indicó.



Desde el punto de vista médico, Triana dijo que una adolescente que a los 15 años se hace una liposucción, por ejemplo, tiene repercusiones de tipo físico y mental.



“Todavía no se ha terminado de desarrollar. En la parte física el metabolismo comienza a trabajar más acelerado para adaptarse a la nueva situación. Además, una niña no tiene el proceso de metabolismo estable. En la parte psicológica a esa niña le estamos dando una solución fácil”, dijo.