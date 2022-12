Aún no se define cómo se escogerán magistrados de tribunal especial: Gobierno

El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijo este lunes que no es cierto que ya haya un acuerdo sobre cómo se van a escoger los magistrados del tribunal especial, en el marco del acuerdo de justicia firmado con las Farc en La Habana. (Lea también: Cese bilateral solo se hará si se cumplen exigencias del Gobierno: De la Calle )

"Se dijo que ya había un acuerdo sobre cómo se van a escoger los magistrados del tribunal y las salas de la jurisdicción especial de paz. Eso es falso y la versión que se ha dado en los medios no es la opinión del Gobierno Nacional", dijo.

De otro lado, el jefe de la delegación de paz del Gobierno en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle, aseguró que no se acordará un cese al fuego bilateral para buscar los restos de los desaparecidos, luego del acuerdo para la búsqueda de desaparecidos alcanzado en las últimas horas con la guerrilla de las Farc.

Según De la Calle, “no se tratará de un cese de operaciones, en algún lugar habría que acudir con el CICR para rescatar unos restos, lo mismo que cuando se entrega un secuestrado, que naturalmente no puede haber un combate pero eso no tiene la envergadura de un cese al fuego bilateral”.

Agregó que ese cese al fuego solo llegará con el acuerdo final de paz “o antes del acuerdo pero solo cuando se logren las características de seriedad que estamos exigiendo en la mesa de conversaciones”.