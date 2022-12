Aunque no será definitivo, se reglamentará uso de drones: Aeronáutica Civil

Gustavo Lenis, director de la Aeronúatica Civil, aseguró en Mañanas BLU que por ahora el organismo reglamentará el uso de los drones en el país, así no sea de manera definitiva.



“A la fecha no hay ninguna actividad aeronáutica que tenga un reglamento ya definido sobre los drones. Nosotros ante esta avalancha vamos a sacar un reglamento así no sea el definitivo”, dijo.



Al respecto, el funcionario aseguró que, por ahora, se decidió que los drones deben estar a la vista todo el tiempo, es decir, no pueden volar sobre los 150 metros.



“Además, no pueden estar en zonas muy pobladas”, indicó al afirmar que al momento no se tiene una cifra exacta de cuantos aparatos hay en Colombia.



Lenis dijo que esta normativa permitiría crear unos corredores viales para el uso de los drones: “En el caso de los helicópteros nosotros establecemos unos corredores de los que no se puede salir de ahí”.



“Es una especie de aerovía por donde el dron debería transitar, obviamente con unas restricciones en aquellas zonas donde haya una alta densidad de casas o personas”, aclaró.