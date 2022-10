Avianca le hace caso a Duque y no venderá tiquetes después del 11 de mayo

La jefatura comercial de Avianca Holding echó para atrás el inicio de las ventas de tiquetes a seis destinos en Colombia después de que el presidente Iván Duque descalificara los anuncios de apertura de las ventas de pasajes.

“De acuerdo con las recientes declaraciones del Gobierno, la compañía informará a sus clientes sobre su itinerario una vez se confirme fecha de inicio de operación”, precisó la compañía en un comunicado.

Lo que sí mantuvo en pie fueron las condiciones comerciales con las que eventualmente se venderían tiquetes después de se oficialice la fecha para la normalización de las operaciones áreas en el país.

Solo cuando el Gobierno disponga el reinicio de los vuelos nacionales y el transporte de pasajeros por carretera que, de momento, es el 30 de mayo, entonces Avianca venderá tiquetes para vuelos diarios desde Bogotá a Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta; y desde Medellín hacia Cali y Barranquilla. C

La compañía dijo que no aplicará penalidades a quienes compren tiquetes antes del 30 de junio por cambios en el itinerario, se podrá comprar bonos por el valor del tiquete si no hay una fecha definida para viajar, no habrá cobro de diferencial tarifaria para nuevos vuelos y el IVA será del 5 %.

