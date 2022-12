Avianca no puede más, el paro de pilotos es inmoral: Germán Efromovich

En diálogo con Mañanas BLU, el empresario Germán Efromovich, propietario de Avianca, habló sobre el rompimiento de los diálogos entre la empresa y los pilotos de Acdac para intentar terminar con el cese de actividades.



Efromovich aseguró que el martes en la noche “no pasó lo que tenía que pasar, lo que gente bien intencionada haría y es acabar con la huelga”.



Dijo que los pilotos se han negado a negociar y, por el contrario, “se han beneficiado de lo que ha hecho el otro grupo de pilotos”.



Explicó que la aerolínea publicó a las 7:00 de la noche una oferta para los pilotos sobre la cual no se tomó decisión alguna ya que solamente “quieren continuar con la novela” de la huelga que ya deja más de 100 mil personas afectadas.



Aseveró que “Avianca no puede más” pues ya presentó las propuestas suficientes para poner fin al “paro inmoral” y los directivos del sindicato “son los únicos que no quieren trabajar por los beneficios y por eso intentar alargar el tema”.



El propietario de la aerolínea afirmó que la única opción viable en este momento es la decisión de un juez pues “se está afectando un servicio público de transporte para las personas”.



Informó que en los próximos días llegarán tres o cuatro aviones que ayudarán a aliviar el represamiento de pasajeros y a cumplir con los itinerarios de vuelo.



Aseguró que, si bien los pilotos en huelga hacen parte de la compañía, “no es directamente Avianca la responsable” y afirmó que los mismos pasajeros reconocen “el esfuerzo de la aerolínea por minimizar las consecuencias”.



El empresario aseveró que Avianca hará lo necesario por solucionar la crisis actual y si eso “significa buscar a los pilotos para reemplazar, así sea hará”.



