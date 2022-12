Bayern Múnich confirma a Arturo Vidal, fichado hasta 2019

El Bayern Múnich, campeón de Alemania, presentó este martes al chileno Arturo Vidal, procedente de la Juventus, que ha firmado un contrato de cuatro años, en un traspaso que la prensa alemana sitúa cercano a los 35 millones de euros.



En el contrato de Vidal figura una temporada opcional, añadió el Bayern Múnich durante la presentación del jugador este martes.



"Estoy muy contento. Es un paso nuevo en mi carrera y espero hacer las cosas bien. Me gustaría aportar al equipo y poder ganar cosas importantes. Para mí es un sueño el estar acá", señaló el jugador de la Roja.



Vencedor de la Copa América hace algunas semanas, Vidal reforzará un centro del campo que ha perdido al campeón del mundo con Alemania Bastian Schweinsteiger, que ha fichado por el Manchester United.



Además de su excelente aportación en el campo, Vidal protagonizó la gran polémica del torneo tras haber chocado su lujoso Ferrari en estado de ebriedad lo cual causó heridas a su esposa y al conductor del otro vehículo.



El seleccionador chileno decidió seguir contando con él y Vidal, que fue detenido, pagó una indemnización al otro conductor. Un juez le ordenó que en castigo realice charlas motivacionales en dos centros de detención de menores, y regale camisetas a colegios y a una unidad de bomberos.



Dispuesto a pasar página, según el diario Bild Vidal ganará 10 millones de euros por año en el club alemán.



"La temporada pasada no me faltó mucho para estar en lo más alto en las tres competiciones. Espero que este año lo consiga con el Bayern", dijo Vidal, campeón de la Serie A, de la Copa y subcampeón de la Champions con la Juventus.



El chileno de 28 años regresa a la Bundesliga, en la que jugó con el Bayer Leverkusen durante cuatro temporadas (2007-2011).



"Creo que es una alegría volver a jugar en la Bundesliga y espero ojalá ganarla. Con el Leverkusen no pude lograrla, pero espero que ahora con el Bayern la pueda ganar", dijo.



Mathias Sammer, director deportivo del Bayern, se refirió a lo que puede ofrecer al grupo el centrocampista.



"Es un chico que quiere ganar y tiene una excelente mentalidad. Será bueno para nosotros por su fuerza en el uno contra uno, su olftao de gol y su polivalencia", señaló Sammer.



Vidal es el segundo fichaje de importancia para el equipo dirigido por Pep Guardiola después de la incorporación del atacante brasileño Douglas Costa, procedente del Shakthar Donetsk.



Tras incorporarse tarde a la pretemporada debido a su participación en la Copa América, es poco probable que Guardiola cuente con él el sábado en la Supercopa ante el Wolfsburgo.



Aunque Vidal no se descarta: "Si el entrenador me quiere, estoy listo para jugar".



