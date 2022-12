Beneficiarios de Ser Pilo Paga, preocupados por el cambio de Gobierno

María Camila Rodríguez es una estudiante de tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad del Norte. Empezó a estudiar gracias al programa 'Ser pilo paga' que hasta ahora ha beneficiado a casi 40.000 jóvenes del país, y con cerca de 8.000 nuevos cupos para el 2018.



Sin embargo, cuando iba a matricularse según las fechas establecidas para comenzar a estudiar en el 2018, la universidad le dijo que eso no iba a ser posible porque el Icetex no había desembolsado el dinero a la institución. Finalmente, el Ministerio de Educación intervino y ella, junto a alrededor de 200 compañeros, pudieron matricular materias, pero con problemas con los cupos de las clases.



“Nosotros realizamos la renovación de nuestro crédito como es habitual, pero por diferentes problemas el Icetex estaba desembolsando los dineros por partes. Nosotros entramos el próximo lunes, 22 de enero, y hasta el día de ayer no teníamos ni idea qué iba a pasar con nosotros. A mí me toca saltarme varias clases porque ya no hay cupo en las que tenía que ver”, dijo Rodríguez.



Y añadió que “en mi volante de pago solo aparece desembolsado el sostenimiento del 2017 II, entonces la universidad hasta que el Icetex no desembolsara la matrícula del 2017 II, no iba a generar los turnos para que pudiéramos matricular materias”.



Rodríguez señaló que le preocupa lo que pueda pasar con los pilos con el cambio de Gobierno. “A mí me preocupa mucho porque esta es una de las políticas estrella de este presidente, y si así se presentan problemas, yo no sé qué pueda pasar cuando cambie el Gobierno. No sabemos qué se nos va a venir en los años que faltan. A mí, por ejemplo, me hacen falta tres años para terminar la carrera”, puntualizó.