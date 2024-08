Buscan a madre cabeza de hogar en Armenia: "Nadie nos da razón de ella"

Se trata de Jennifer Quintero Sánchez de 33 años. Una joven madre de dos adolescentes que desde el domingo 4 de agosto a las 7:30 am. se desconoce su ubicación cuando iba en una moto entre el conjunto Naranjal, en el barrio Los Naranjos, y el edificio Santillana, ubicado en la calle 22 entre carreras 18 y 19 de Armenia.

Los detalles de su desaparición, con Luis Fernando Ocampo, uno de sus familiares.

"La verdad fue de manera muy extraña. Ella se estaba mudando de apartamento en el en el sur de la ciudad. Se encontraba con los dos hijos que son adolescentes y con la pareja que ella sale. Cargaron el camión con la mudanza. Cuando ya iban a terminar de descargar el camión, ella se fue adelante en la moto para el nuevo apartamento para esperarlos a ellos allá con el camión y la mudanza de ellos. Cuando el camión llegó al nuevo apartamento que ellos van a ocupar, ella no estaba. Esperaron alrededor de más de una hora: ella no apareció. Y, ella tenía las llaves del apartamento no apareció. Por eso, el camión tuvo que devolverse otra vez a llevar la mudanza hasta el hasta el apartamento donde estaban. Desde eso hace que no sabemos de ella. El celular está apagado. La hemos buscado en clínicas, con la Policía, con la Sijín, en los hospitales, en los pueblos y nadie nos da razón".

Jennifer Quintero Sánchez iba en una moto negra de placa ELM 17E. Por solicitud de su familia, quienes sepan algo de Jennifer pueden comunicarse al 3183190968. El caso ya está en manos de las autoridades en Armenia.