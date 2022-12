Cabrales pidió medidas ante CIDH por temor a que justicia no actúe con celeridad

“Se trata es de hacer esto público, notorio para que no solamente haya un compromiso del Gobierno Nacional sino también de esa guerrilla (ELN) para que cesen ese tipo de actividades crímenes tan atroces y en vista que las cosas son demoradas, lentas y que no garantizan que no se vuelvan a repetir pues acudimos a instancias internacionales”, dijo Cabrales en diálogo con Blu Radio.

Cabrales afirmó que espera que el organismo internacional evalúe todos los hechos que rodearon su secuestro y la situación que su familia vivió después de ese acontecimiento. (Vea también: Gobierno sabe que se pagó por mi liberación: Ramón Cabrales )

Cabrales fue secuestrado el 3 de septiembre de 2015 por cuatro hombres armados que interceptaron el vehículo en que viajaba desde una finca de su propiedad, con rumbo a Ocaña, Norte de Santander.

El pasado 27 de marzo recuperó su libertad después de que su familia pagó una alta suma de dinero al ELN para su liberación.

La familia de Cabrales también hizo un llamado por la joven abogada Melissa Trillos, víctima del secuestro ocurrido en Ocaña. Hasta el momento el ELN ha negado tenerla en su poder.