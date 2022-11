¿’Cacería de brujas’ en el Ejército tras los videos revelados por el senador Petro?

Luego de que el senador Gustavo Petro revelará unos videos en donde se cuestiona el entrenamiento que reciben los militares en el curso de lanceros, en el Amazonas, el debate de control político al ministro de Defensa en el Congreso se centró en dichas grabaciones.

De hecho, el senador Alexander López, del Polo Democrático, advirtió que están buscando y tratando de ubicar a los soldados o a los oficiales que presentaron la denuncia.



"Finalmente, ellos no tenían por qué haber filtrado este tipo de información", dijo.

En el desarrollo del debate de control político, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que no existe persecución a quienes piensen distinto:“Eso no existe aquí, aquí no hemos perseguido a nadie por pensar de manera diferente y mucho menos entre las fuerzas".



Sobre los videos de Petro, el funcionario manifestó que la afirmación del senador en la que dijo que "para ser capaz de resistir la tortura hay que ser torturado", es una absoluta "atrofia de la mentalidad democrática".



"No es cierto que el entrenamiento militar tan duro que sea implique el maltrato", indicó.

Petro, en el debate, llevó a la sargento retirada del Ejército Gladys Triana, quien advirtió que por los fuertes entrenamientos a los que se vieron sometidos sus sobrinos, en el año 2017, hoy continúan en recuperación.

"Tuvieron que soportar golpes, recibir maltratos psicológicos que nos son fáciles de superar. Nosotros como familia estamos en un proceso que no sabemos cuándo va a terminar y cuánto va a durar por las secuelas de esa formación militar que recibieron mis sobrinos en el Fuerte Amazonas 2", dijo la militar retirada.

Una de las conclusiones de este debate de control político es que se debe revisar con lupa los procesos de entrenamiento para los militares y no afectar su formación.