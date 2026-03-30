Dos embarcaciones tipo “go fast” fueron detectadas en aguas del Caribe, desatando una operación multinacional que terminó con un duro golpe al narcotráfico transnacional.

La ofensiva fue liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y contó con la articulación de varios países y agencias de inteligencia. Las lanchas fueron interceptadas en puntos estratégicos: una a 170 millas náuticas al sur de Santo Domingo y la otra a 11 millas náuticas al suroeste de Barahona, en República Dominicana.

Caen lanchas con más de 850 kilos de cocaína en aguas del Caribe: iban hacia República Dominicana

Como resultado, las autoridades incautaron 851 kilogramos de clorhidrato de cocaína y capturaron a siete personas que se movilizaban en estas embarcaciones. Según estimaciones oficiales, el golpe afecta en más de 28 millones de dólares las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La operación no solo evidenció la magnitud del cargamento, sino también el nivel de coordinación internacional. Colombia y República Dominicana desplegaron aeronaves, sistemas de vigilancia y capacidades de defensa aérea, integradas en tiempo real con plataformas de comando y control.



Caen lanchas con más de 850 kilos de cocaína en aguas del Caribe: iban hacia República Dominicana

Además, participaron países como Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad y Tobago, junto con el apoyo de 12 agencias de inteligencia del continente, consolidando un cerco regional contra estas estructuras ilegales.

