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Blu Radio  / Nación  / Caen lanchas con más de 850 kilos de cocaína en aguas del Caribe: iban hacia República Dominicana

Caen lanchas con más de 850 kilos de cocaína en aguas del Caribe: iban hacia República Dominicana

Más de 850 kilos de droga fueron incautados en altamar y siete personas capturadas en una ofensiva que involucró a varios países.

Caen lanchas con más de 850 kilos de cocaína en aguas del Caribe: iban hacia República Dominicana
Caen lanchas con más de 850 kilos de cocaína en aguas del Caribe: iban hacia República Dominicana
Por: Felipe García
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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