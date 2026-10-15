CAF destinará 1.35 millones de dolares para recuperar infraestructura educativa en el Chocó

La Fundación Pies Descalzos y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) fortalecerán su alianza para apoyar a las comunidades educativas del Chocó y contribuir a la recuperación de la infraestructura educativa afectada por los terremotos en el departamento.

Como parte de esta nueva etapa, Shakira, fundadora de la Fundación Pies Descalzos, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, acordaron proyectar la alianza mediante una hoja de ruta a largo plazo que permita acompañar la recuperación y el fortalecimiento de la educación en la región.

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Para esta iniciativa, CAF destinará 1,35 millones de dólares. Los recursos se utilizarán para iniciar la reconstrucción de la Institución Educativa San Joaquín, sede Salero, y del Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay. Además, se formulará una estrategia para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

La emergencia causada por los terremotos dejó cerca de 200 escuelas con daños en el departamento, lo que afectó tanto la infraestructura como el desarrollo de las actividades escolares y generó necesidades de reconstrucción.



Ante este panorama, la alianza busca ir más allá de la atención inmediata de la emergencia y mantener el acompañamiento a las comunidades educativas, con acciones orientadas a recuperar los espacios de aprendizaje y fortalecer la educación en el Chocó.

