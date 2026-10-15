En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / CAF destinará 1.35 millones de dolares para recuperar infraestructura educativa en el Chocó

CAF destinará 1.35 millones de dolares para recuperar infraestructura educativa en el Chocó

Junto a la Fundación Pies Descalzos buscan reconstruir dos centros educativos afectados por los terremotos en el Chocó y formular una estrategia para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

Escuela en Chocó.jpg
Escuela en Chocó.
Foto: archivo, ICRC.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La Fundación Pies Descalzos y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) fortalecerán su alianza para apoyar a las comunidades educativas del Chocó y contribuir a la recuperación de la infraestructura educativa afectada por los terremotos en el departamento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Como parte de esta nueva etapa, Shakira, fundadora de la Fundación Pies Descalzos, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, acordaron proyectar la alianza mediante una hoja de ruta a largo plazo que permita acompañar la recuperación y el fortalecimiento de la educación en la región.

Últimas noticias

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia
Nación

Presidente pide a funcionarios del MinInterior denunciar a congresistas si llega a haber presiones

Corte Constitucional
Nación

Corte Constitucional prohíbe sacrificar animales por vejez extrema: no es una justificación

Publicidad

Para esta iniciativa, CAF destinará 1,35 millones de dólares. Los recursos se utilizarán para iniciar la reconstrucción de la Institución Educativa San Joaquín, sede Salero, y del Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay. Además, se formulará una estrategia para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

La emergencia causada por los terremotos dejó cerca de 200 escuelas con daños en el departamento, lo que afectó tanto la infraestructura como el desarrollo de las actividades escolares y generó necesidades de reconstrucción.

Ante este panorama, la alianza busca ir más allá de la atención inmediata de la emergencia y mantener el acompañamiento a las comunidades educativas, con acciones orientadas a recuperar los espacios de aprendizaje y fortalecer la educación en el Chocó.

Relacionados

Chocó

Shakira

Publicidad

Publicidad

Publicidad