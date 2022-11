Camila Abuabara sería dada de alta este fin de semana

la leucemia. Los resultados de la intervención han sido, según los médicos, superiores a un 95 %.

La joven, quien además estuvo hasta la semana pasada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Las Américas debido a una afección pulmonar, se recupera satisfactoriamente y podría ser dada de alta este fin de semana.

“Los médicos están pensando en darme salida este fin de semana pero tendría que estar viniendo todos los días a un control por un virus que es común entre los trasplantados y que yo lo tengo. Anímicamente estoy muy bien”, comentó.

Camila Abuabara también reveló que pese a la mejoría, aún no podrá regresar a su natal Bucaramanga porque tendrá que asistir permanentemente a chequeos por lo menos durante un mes más.

Al hablar para Blu Radio de todo lo que ha significado su lucha, la joven Abuabara agradeció a quienes a través de los medios de comunicación o de las redes sociales le han brindado acompañamiento.

“El apoyo ha sido inmejorable. Cuando necesité que me donaran sangre fue lindo ver gente el 24 de diciembre donando… me he sentido acompañada, respaldada, como con una mano fuerte que me sostiene”, agregó.

Este miércoles, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, Camila tiene claro el mensaje: “la mente todo lo puede, no hay que dejarse derrotar. Hay momentos difíciles pero hay que sacar ese poquito de esperanza y decir hay que seguir”.