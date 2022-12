Canciller no ha estado a la altura de esta crisis: David Barguil

El presidente del Partido Conservador, David Barguil, explicó en entrevista con Mañanas BLU los motivos que llevaron a la colectividad a proponer un juicio de responsabilidad donde se determine si hay una moción de censura en contra de la canciller María Ángela Holguín en medio de la crisis fronteriza con Venezuela.



Dijo que la propuesta fue presentada por el representante Germán Blanco y contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de la colectividad “y el objetivo es hacer un debate de control político que termine en una votación de moción de censura”.



“Es para hacer un juicio de responsabilidad a una canciller que no ha estado a la altura de la crisis, que no ha estado a la altura de esta situación y esto no tiene que ver solamente con la situación actual en la frontera, nosotros habíamos planteado desde hace muchos meses un juicio de responsabilidad de cara al diferendo con Nicaragua y lo que está pasando en la Comisión de Asesores”, añadió.



En ese sentido, dijo que todo está promovido por las declaraciones de la canciller Holguín “donde dice que no se buscarán sanciones ni condenas contra Venezuela”, pues aseguró que el Gobierno del vecino país ha humillado y violado los derechos humanos de miles de colombianos.



Por tal motivo, pidió que Holguín “entienda que no debe defender a Unasur ni tener una actitud de ambigüedad en sus actuaciones”.



Finalmente, Barguil enfatizó en que fueron más de 17 representantes de La U, del Centro Democrático, del Partido Liberal y de su colectividad, el Partido Conservador, quienes apoyaron la convocatoria.



